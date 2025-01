Petróleo fecha em queda com especuladores realizando lucros

As cotações do petróleo caíram ligeiramente nesta segunda-feira (6) devido a uma realização de lucros após a alta da semana passada, bem como pela perspectiva de uma oferta excedente em 2025.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março desvalorizou 0,27%, fechando em 76,30 dólares.

Já o West Texas Intermediate para fevereiro, por sua vez, recuou 0,54%, para 73,56 dólares.

"O mercado perdeu impulso", resumiu Robert Yawger, da Mizuho USA, em entrevista à AFP. Para ele, o movimento de queda se deve a uma realização de lucro por parte de especuladores.

Após a valorização da semana passada, "essas pessoas estão realizando lucros e se retirando com um bom montante de dinheiro no bolso", acrescentou o analista.

Além disso, existe a perspectiva de uma oferta excessiva em relação à demanda em 2025, segundo Yawger.

"A oferta continua superior à demanda em quase um milhão de barris por dia no mundo", precisou o analista.

A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê "um excedente de oferta de 950.000 barris por dia" em 2025, o que pode se acentuar caso a aliança da Opep+ "não renove seus cortes voluntários (de produção) além de março".

Oito membros deste cartel, entre eles Arábia Saudita e Rússia, planejam abandonar progressivamente seus cortes de produção, que somam 2,2 milhões de barris diários desde o ano passado.

Na semana passada, os preços foram impulsionados por um início de janeiro particularmente frio nos Estados Unidos e pela suspensão do envio de gás russo à Europa via Ucrânia.

