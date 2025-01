Paris 2024 supera expectativas de museus, que temiam grande queda de público no ano olímpico

Os principais museus e locais turísticos de Paris conseguiram manter ou até mesmo melhorar seu número de visitantes em 2024, apesar da queda no volume de visitantes por conta dos Jogos de Paris durante o verão (inverno no hemisfério sul). O Louvre se aproxima das 9 milhões de entradas em 2024, conforme comunicado emitido nesta segunda-feira (6).

O Louvre, maior museu do mundo, está "mantendo (...) sua frequência no mesmo nível de 2023", fechando com 8,7 milhões de visitantes em 2024, em comparação com 8,9 milhões em 2023, "no contexto muito especial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos", enfatizou a instituição em um comunicado à imprensa na segunda-feira.

Em julho e agosto, meses que incluíram parte dos Jogos, o Louvre recebeu 1,3 milhão de visitantes, uma queda de 14% em relação ao ano anterior. Em particular, o museu teve que fechar nos dias 25 e 26 de julho para os preparativos da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

No entanto, o evento esportivo "deu ao Louvre exposição mundial", em parte devido a pira olímpica instalada no Jardim das Tulheiras, em frente as famosas pirâmides do Louvre, que atraiu milhares de espectadores todos os dias.

No ano passado, 77% dos visitantes do Louvre vieram do exterior, incluindo 13% dos Estados Unidos e muitos europeus (5% da Itália, o mesmo número do Reino Unido e da Alemanha, e 4% da Espanha).

Retorno gradual dos visitantes chineses

O museu também observou que "os visitantes chineses (6% em comparação com 2,4% em 2023) estão começando a ter um retorno significativo".

Com 8,4 milhões de visitantes, o Castelo de Versalhes também sofreu uma "queda temporária" no atendimento durante os Jogos, mas até o final do ano alcançaram "números ligeiramente superiores aos de 2023 e um aumento de 2% em relação a 2019, o nível anterior à crise da Covid-19", apontou a instituição em um comunicado à imprensa.

Os americanos continuam sendo os principais visitantes estrangeiros, com 15% das entradas, ligeiramente abaixo de 2023 (18%), e os chineses estão retornando gradualmente (6% em comparação com 4%) após uma prolongada ausência pós-Covid (13% em 2019), acrescentou.

Outros museus populares entre os turistas: Orsay e o Orangerie receberam 4,9 milhões de visitantes em 2024, em comparação com 5,07 milhões no ano anterior, de acordo com a instituição pública que os administra.

O número total de visitantes "caiu apenas 3% em relação a 2023, um ano de recorde de público", acrescentou.

"O número de visitantes no verão (no hemisfério norte) caiu durante os Jogos Olímpicos (-26% no Museu d'Orsay em comparação com 2023, -22% no Museu de l'Orangerie)", disse a instituição, observando, no entanto, que "o público recebido (...) durante esse período era mais jovem do que o normal".

Grandes exposições

O ano de 2024 foi "marcado pelo sucesso das exposições temporárias", em especial "Van Gogh em Auvers-sur-Oise. Os últimos meses", com 794 mil visitantes, o "maior público para qualquer exposição desde a abertura do museu".

Por sua vez, o Centro Pompidou, que deve fechar suas portas ao público em setembro de 2025 para remoção de amianto e renovação, com uma obra que deve levar pelo menos cinco anos, ostentou um aumento de 22% no número de visitantes em comparação com 2023, com 3,2 milhões de visitantes.

Embora o principal museu de arte moderna também tenha sofrido uma queda no número de visitantes em julho e agosto, o programa público muito geral, com uma retrospectiva de Brancusi e as exposições "Surrealismo" e "Quadrinhos em todos os andares", atraiu um grande número de visitantes, incluindo "um milhão" para o último entre maio e novembro, disse a instituição à AFP.

Os locais históricos administrados pelo Centro de Monumentos Nacionais (CMN) receberam 11 milhões de visitantes em 2024, com uma queda nos números durante o período olímpico, mas um "renascimento da atratividade" em locais diretamente afetados pela passagem da chama olímpica ou destacados durante os Jogos, como a Conciergerie (+40% de outubro a dezembro em um ano).

Por sua vez, a Paris Musées, que administra cerca de 15 museus da cidade de Paris, registrou 4,8 milhões de visitantes em 2024, uma queda de 8,5% em relação a 2023. Trata-se de uma "queda relativamente pequena em comparação com o período dos Jogos" (-30% nesse período em um ano), destaca em um comunicado à imprensa.

Com 1,4 milhão de visitantes, o Petit-Palais, por sua vez, registrou um "recorde de público desde sua reabertura em 2005 e um aumento de 22,8% em relação a 2023", disse.

Com 1,2 milhão de visitantes, o Museu do Quai Branly - Jacques Chirac relatou "atendimento sustentado, apesar do impacto dos Jogos de Paris", e "estável em comparação com os anos anteriores".

(Com AFP)