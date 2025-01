Para voltar ao protagonismo, Zambelli negocia vaga de líder da minoria

Do UOL, em Brasília

Submersa desde que sacou uma pistola e perseguiu um homem na véspera da eleição de 2022, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) tenta retornar aos holofotes.

O que aconteceu

Zambelli articula para se tornar a líder da minoria na Câmara. A movimentação divide opiniões. Há defensores engajados e parlamentares totalmente contrários.

A antipatia de Jair Bolsonaro (PL) é outro empecilho. Ele atribui sua derrota na eleição ao episódio da perseguição. Uma entrevista de Zambelli criticando a ida do ex-presidente para os Estados Unidos também contribuiu para complicar a relação entre ambos.

Procurada, a deputada não quis se manifestar. Nenhuma novidade. Zambelli adotou uma atitude de aversão à imprensa nos últimos dois anos.

A perseguição de Zambelli a um homem foi um divisor de águas na carreira dela Imagem: Reprodução

Embaralhando o jogo

A aspiração de Zambelli ocorreu quando os cargos de liderança pareciam encaminhados. A direita conservadora é capitaneada pelo PL e há três cargos para atuação: líder do partido, líder da minoria e líder da oposição.

O costume é os cargos serem entregues ao deputado que tenha mais apoio. O parlamentar recolhe assinaturas de colegas avalizando seu nome e recebe a nomeação. Três deputados tinham assinaturas suficientes:

Líder do PL - Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ);

Líder da oposição - Zucco (PL-RS);

Líder da minoria - Caroline de Toni (PL-SC).

A tentativa de Zambelli mexe com os planos políticos de uma colega. Caroline de Toni é atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ganhou respeito da direita ao aprovar projetos conservadores.

Marcada pela fama de não agregadora, Zambelli tentou um acordo com De Toni. Evitar brigas é importante para não alimentar a pecha de política egoísta que paira sobre Zambelli.

Ela ofereceu a vice-liderança da minoria a De Toni. O cargo sequer existe e a proposta não foi aceita, conforme apuração do UOL.

Apesar da disputa, a liderança da minoria é uma função sem poder parlamentar. Não permite fazer indicações dentro de partidos nem junto à Mesa Diretora da Câmara. O que o cargo oferece é um holofote para o ocupante.

Zambelli não foi chamada para o trio elétrico das autoridades nos atos na av. Paulista no ano passado Imagem: Gabriel Silva - 9.jun.2024/Estadão Conteúdo

Apoiadores de Zambelli

Deputados do bolsonarismo raiz estão ao lado de Zambelli. Eles ressaltam que a direita pretende ser mais combativa a partir deste ano, já mirando nas eleições de 2026.

Zambelli é conhecida pela postura agressiva. O alcance nas redes sociais, com 6,2 milhões de seguidores somando Instagram e X, é outro ativo dela.

A cassação da deputada também é citada. Ela é julgada pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Entre os 7 juízes, 4 já votaram pela cassação. O processo também aplica pena de não poder se candidatar a nenhum cargo público durante oito anos.

Os apoiadores de Zambelli querem dar maior peso político para a deputada. Os aliados esperam uma longa batalha e argumentam que quanto mais graduada na direita, mais armas ela terá para a disputa judicial.

A aversão ao PSOL também é usada para torná-la líder da minoria. O pedido de cassação partiu da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e dar resposta à "extrema esquerda" é uma forma de pedir assinaturas para Zambelli.

O TRE-SP formou maioria pela cassação do mandato e inelegibilidade da deputada Carla Zambelli (PL-SP), em resposta a uma ação de investigação judicial movida pela dep @samiabomfim.



Saiba mais: https://t.co/L2wa1vEN43 pic.twitter.com/y7RZQ9IUUF ? PSOL na Câmara (@psolnacamara) December 20, 2024

Os opositores de Zambelli

Os grandes anúncios da direita acontecem com deputados reunidos no salão verde. Trata-se do espaço da Câmara para entrevistas sobre temas importantes.

Mesmo com a direita precisando mostrar envergadura, Zambelli não era convidada a participar dos eventos. Não havia clima por causa da aversão de Bolsonaro e da pecha de egoísta. Nos últimos dois anos, ela olhava as coletivas de longe, parada atrás das câmeras da imprensa.

Este histórico joga contra a deputada. A maioria dos parlamentares contrários a Zambelli na liderança da minoria não faz grandes reflexões para justificar sua opinião. Usam termos desqualificadores, como "ficha corrida manchada", para negar apoio.

A situação ocorre até mesmo entre bolsonaristas raiz. Além de um alinhamento com Bolsonaro, eles preferem De Toni, que também é bolsonarista raiz e bastante engajada com as pautas da direita conservadora.

Carla Zambelli brigou com Lindbergh Farias (PT-RJ) após petista chamá-la de "terrorista" Imagem: 9.out.2023 - Reprodução de vídeo/Canal UOL

Tempo joga contra Zambelli

Zambelli teria mais chance se tivesse resolvido a situação no ano passado. Ela usou dezembro para isto, mas não teve êxito. Os parlamentares preferiram empurrar a decisão para fevereiro.

O adiamento é visto como um revés para ela. Caso deseje intervir, haverá tempo mais do que suficiente para Bolsonaro exercer seu poder de veto.

O fato de não haver definição em dezembro indica falta de apoio. É de conhecimento geral que o tempo joga contra ela e, ao arrastar a definição para este ano, os parlamentares sinalizam a simpatia por De Toni.

Mas haveria ao menos uma saída honrosa para Zambelli. O UOL apurou que a cúpula do PL entregaria a presidência de alguma comissão da Câmara. Não é o holofote que a deputada gostaria, mas evitaria a derrota total.