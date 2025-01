Papa nomeia primeira mulher para liderança de importante gabinete do Vaticano

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco nomeou nesta segunda-feira a primeira mulher para liderança de um departamento importante do Vaticano, ao escolher uma irmã italiana para o comando do gabinete que supervisiona as ordens religiosas católicas do mundo.

A irmã Simona Brambilla, 59 anos, vai dirigir o Dicastério do Vaticano para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica. Ela substitui o Cardeal João Braz de Aviz, um prelado brasileiro que liderava o gabinete desde 2011.

Francisco elevou mulheres a cargos de liderança no Vaticano ao longo de seus 11 anos de papado, nomeando uma série de mulheres para cargos de segundo em comando em vários gabinetes.

Mas ele ainda não havia nomeado uma mulher para liderar um dos gabinetes da Santa Sé, a entidade soberana que supervisiona globalmente a Igreja Católica.

Brambilla foi nomeada como "prefeita" do gabinete do Vaticano. Francisco também nomeou o cardeal espanhol Angel Fernández Artime como "pró-prefeito" do departamento.

A assessoria de imprensa do Vaticano disse que Brambilla liderará o departamento, mas não deu detalhes em um primeiro momento sobre como os dois indicados dividiriam as tarefas.

Entre outras nomeações, Francisco já havia indicado mulheres para os cargos de número dois no gabinete de desenvolvimento do Vaticano, no gabinete de vida familiar e no gabinete de imprensa.

Ele também nomeou Barbara Jatta como a primeira mulher a liderar os Museus do Vaticano, em 2016.

(Reportagem de Joshua McElwee)