Osasco decreta luto de três dias após assassinato de secretário-adjunto

A prefeitura de Osasco (SP) decretou luto oficial de três dias após a morte do secretário-adjunto da cidade, o guarda civil municipal Adilson Custódio Moreira, assassinado a tiros por outro guarda dentro do prédio da prefeitura nesta segunda-feira (6).

O que aconteceu

O prefeito Gerson Pessoa (Podemos) lamentou a morte do secretário Adilson Custódio Moreira e decretou luto de três dias. O luto foi decretado na noite desta segunda-feira (6), momentos após a confirmação da morte do secretário.

Entenda o caso

GCM foi preso após atirar no secretário adjunto de segurança de Osasco (SP) Imagem: ALOISIO MAURICIO/ESTADÃO CONTEÚDO

Um guarda civil municipal se entregou no início da noite de hoje (6) após atirar e matar o secretário-adjunto. Segundo informações preliminares, o crime teria sido motivado após um desentendimento entre o guarda e o secretário, momentos após o fim de uma reunião no Paço Municipal.

De acordo com a prefeitura, o atirador manteve o secretário refém com as portas de uma sala trancadas e barricadas montadas até o início da noite, quando foi constatada a morte do secretário e o atirador acabou se entregando. Apenas os dois guardas estiveram envolvidos na ocorrência. Após os tiros, os funcionários foram orientados a sair do local e ninguém ficou ferido.

Autor dos disparos se entregou às 19h32 — após duas horas de negociação. Após atuação do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais), o homem deixou o prédio da prefeitura.

O atirador foi encaminhado ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde será ouvido e indiciado. Em nota encaminhada ao UOL, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) também lamentou a morte de Adilson.

Quem era o homem assassinado?

Adilson começou a trabalhar na Prefeitura de Osasco na gestão de Rogério Lins, que geriu o município de 2016 até 2024. O profissional foi mantido pelo novo prefeito, Gerson Pessoa, que assumiu há menos de uma semana.

Ele virou secretário de segurança de Osasco em junho de 2018. Adilson deixou o cargo em 2019, quando o atual chefe da secretaria, José Virgolino de Oliveira, assumiu o cargo. Desde então, ele era secretário-adjunto da pasta.

Segundo uma reportagem do Correio Paulista, Adilson nasceu no município de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ele teria ido para Cabreúva (SP) ainda quando criança e se mudou para Osasco em 1988, quando montou uma empresa de motoboys.