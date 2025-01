Nottingham Forest vence Wolverhampton (3-0) e segue sonhando na Premier League

Grande surpresa da Premier League, o Nottingham Forest continua sonhando com o título após derrotar, nesta segunda-feira (6), o Wolverhampton por 3 a 0 fora de casa, obtendo assim a sexta vitória consecutiva no campeonato inglês, em que é agora o terceiro colocado, a seis pontos do líder Liverpool.

Em 20 jogos disputados, o time comandado pelo técnico português Nuno Espírito Santo soma 12 vitórias, mais do que equipes como Arsenal, Manchester City e Chelsea. Apenas o Liverpool tem um número de triunfos maior (14 em 19 jogos).

Com 40 pontos, o Forest está empatado com o Arsenal (2º), que o supera no saldo de gols.

E no dia 14 de janeiro haverá uma emocionante partida Forest-Liverpool no City Ground, em Nottingham, no confronto de maior destaque da 21ª rodada.

Nesta segunda-feira, no Molineux Stadium, em Wolverhampton, o Forest abriu o placar por meio do capitão Morgan Gibbs-White logo aos 7 minutos. No fim do primeiro tempo (44'), o atacante neozelandês Chris Wood aumentou a vantagem, após uma boa assistência de Callum Hudson-Odoi.

Já nos acréscimos (90'+4), o nigeriano Taiwo Awoniyi, que havia acabado de entrar em campo, marcou o terceiro completando um bom contra-ataque.

Os 'Wolves' permanecem na 17ª colocação, logo acima da zona de rebaixamento. O time só está à frente do Ipswich (18º) graças ao saldo de gols.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Tottenham - Newcastle 1 - 2

Aston Villa - Leicester 2 - 1

AFC Bournemouth - Everton 1 - 0

Manchester City - West Ham 4 - 1

Crystal Palace - Chelsea 1 - 1

Southampton - Brentford 0 - 5

Brighton - Arsenal 1 - 1

- Domingo:

Fulham - Ipswich Town 2 - 2

Liverpool - Manchester United 2 - 2

- Segunda-feira:

Wolverhampton - Nottingham 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 46 19 14 4 1 47 19 28

2. Arsenal 40 20 11 7 2 39 18 21

3. Nottingham 40 20 12 4 4 29 19 10

4. Chelsea 36 20 10 6 4 39 24 15

5. Newcastle 35 20 10 5 5 34 22 12

6. Manchester City 34 20 10 4 6 36 27 9

7. AFC Bournemouth 33 20 9 6 5 30 23 7

8. Aston Villa 32 20 9 5 6 30 32 -2

9. Fulham 30 20 7 9 4 30 27 3

10. Brighton 28 20 6 10 4 30 29 1

11. Brentford 27 20 8 3 9 38 35 3

12. Tottenham 24 20 7 3 10 42 30 12

13. Manchester United 23 20 6 5 9 23 28 -5

14. West Ham 23 20 6 5 9 24 39 -15

15. Crystal Palace 21 20 4 9 7 21 28 -7

16. Everton 17 19 3 8 8 15 25 -10

17. Wolverhampton 16 20 4 4 12 31 45 -14

18. Ipswich Town 16 20 3 7 10 20 35 -15

19. Leicester 14 20 3 5 12 23 44 -21

20. Southampton 6 20 1 3 16 12 44 -32

