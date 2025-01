Netflix e WWE pretendem alimentar fervor por luta livre no mundo

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - O próximo empreendimento da Netflix em programação ao vivo começa nesta segunda-feira, quando a empresa transmitirá seu primeiro episódio de "Raw", o espetáculo semanal da World Wrestling Entertainment que tem sido um elemento básico da televisão dos EUA há três décadas.

Os executivos da WWE estão transferindo seu principal programa da USA Network, da Comcast, para a nova casa de streaming, na esperança de atrair mais fãs de luta de todas as idades em todo o mundo.

"Quando você olha para a Netflix e seu alcance global e o poder de sua marca, era hora de nossa marca se encontrar com a deles", disse o presidente da WWE, Nick Khan.

A Netflix concordou em pagar mais de 5 bilhões de dólares pelos direitos de exibição do "Raw" e de outros programas da WWE, incluindo o "Smackdown" e o "Wrestlemania", ao longo de dez anos, como parte da iniciativa do serviço de streaming de oferecer eventos ao vivo atraentes para os anunciantes.

A WWE ganhou popularidade com personagens pitorescos, como Hulk Hogan e o astro do cinema Dwayne "The Rock" Johnson, em histórias contínuas que atraíram os espectadores.

O "Raw" será transmitido ao vivo todas as segundas-feiras exclusivamente na Netflix nos Estados Unidos, no Canadá, na América Latina e em outros territórios. Ele chegará à Netflix em alguns países ainda neste ano -- incluindo a Índia, em abril.

O programa será transmitido 52 semanas por ano, um salto significativo em relação aos poucos eventos ao vivo realizados pela Netflix até o momento.

