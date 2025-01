Louisiana registra 1ª morte relacionada à gripe aviária nos EUA, diz agência

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Saúde da Louisiana disse nesta segunda-feira que um paciente norte-americano hospitalizado com gripe aviária H5N1 havia morrido, a primeira morte no país em decorrência de um surto do vírus que adoeceu dezenas de pessoas e milhões de aves e gado.

Cerca de 70 pessoas nos EUA contraíram a gripe aviária desde abril, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, a maioria trabalhadores da pecuária expostos a galinhas doentes ou gado leiteiro.

O paciente da Louisiana, a primeira pessoa do país a ser hospitalizada com o vírus, contraiu a gripe aviária após exposição a uma combinação de galinhas de quintal e aves silvestres, disseram as autoridades de saúde da Louisiana. O paciente foi hospitalizado em 18 de dezembro, segundo as autoridades de saúde do Estado.

O paciente tinha mais de 65 anos e apresentava condições médicas subjacentes, de acordo com as autoridades.

"Embora o risco atual à saúde pública para o público em geral permaneça baixo, as pessoas que trabalham com aves, aves domésticas ou vacas, ou que têm exposição recreativa a elas, correm um risco maior", disse o departamento em comunicado.

O CDC não respondeu a um pedido de comentário em um primeiro momento.

(Reportagem de Jasper Ward, Katharine Jackson e Leah Douglas em Washington)