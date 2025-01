Líder da Coreia do Norte supervisiona teste de novo míssil hipersônico

Por Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou um teste bem-sucedido de um novo míssil balístico hipersônico de alcance intermediário (IRBM, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, segundo a imprensa estatal KCNA, prometendo acelerar as capacidades nucleares e de mísseis do país.

Foi o primeiro lançamento de míssil da Coreia do Norte desde 5 de novembro e coincidiu com uma visita do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, à Coreia do Sul, onde prometeu cooperação bilateral e trilateral, incluindo o Japão, para responder às crescentes ameaças militares de Pyongyang.

O teste ocorreu menos de duas semanas antes do retorno ao cargo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que realizou cúpulas sem precedentes com Kim durante seu primeiro mandato e elogiou o relacionamento pessoal com ele.

O míssil foi disparado nos arredores de Pyongyang e voou cerca de 1.500 quilômetros a 12 vezes a velocidade do som, atingindo a altitude máxima de quase 100 quilômetros antes de aterrissar com precisão em um alvo na costa leste, segundo a KCNA.

Novos materiais compostos de fibra de carbono foram usados no motor do míssil, e ele poderia "penetrar efetivamente em qualquer barreira de defesa densa e infligir um sério golpe militar no oponente", disse.

Kim elogiou o míssil como uma arma poderosa para lidar com as ameaças à segurança impostas por forças hostis e com as mudanças no cenário da segurança regional.

Blinken condenou o último lançamento junto com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Tae-yul, e também alertou para o aprofundamento das relações de Pyongyang com Moscou, incluindo a cooperação ilícita em tecnologia espacial e de satélites.

(Reportagem de Hyonhee Shin)