Trudeau renuncia ao cargo de primeiro-ministro do Canadá

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira (6) que renunciará ao cargo. Decisão foi tomada após uma crise política que se aprofundou nos últimos meses.

O que aconteceu

Trudeau também anunciou sua renúncia à liderança do Partido Liberal, de centro-esquerda. "Cada osso do meu corpo sempre me disse para lutar, porque me importo profundamente com os canadenses", declarou. Decisão foi anunciada em Ottawa, capital do Canadá, durante coletiva de imprensa hoje.

"Pretendo renunciar como líder do partido e como primeiro-ministro depois que o partido selecionar um novo líder", afirmou. Trudeau disse que refletiu sobre o assunto durante os feriados de final de ano e contou à família na noite anterior.

Trudeau ressaltou que já pediu ao presidente do partido para iniciar a seleção para um novo líder. "Estamos em um momento crítico no mundo", disse. "Este país merece uma escolha real nas próximas eleições e tornou-se claro para mim que, se tiver de travar batalhas internas, não posso ser a melhor opção nessas eleições", acrescentou.

O premiê destacou a necessidade de uma nova sessão do Parlamento. "O fato é que, apesar dos melhores esforços para resolver isso, o Parlamento está paralisado há meses", declarou.

Questionado sobre o motivo pelo qual decidiu fazer o anúncio hoje, ele afirmou que "não é alguém que recua facilmente em uma briga". Trudeau disse ainda que "sempre foi movido pelo seu amor pelo Canadá".

Decisão de deixar o cargo ocorre antes de uma reunião de emergência com legisladores liberais, que aconteceria nesta quarta-feira (8). Um número crescente de parlamentares liberais pediram publicamente desde dezembro que Trudeau renunciasse, alarmados por pesquisas pessimistas em relação à atuação do político.

Trudeau abre mão ainda do cargo de líder do Partido Liberal do Canadá. Após nove anos nessa função, a saída dele deixa a legenda sem um chefe permanente em um momento em que projeções mostram uma possível derrota nas eleições de outubro.

Justin Trudeau, 53, chegou ao cargo em 2015. A sua renúncia estimula novos apelos por uma eleição rápida para estabelecer um governo estável, que seja capaz de lidar com a administração do presidente eleito dos EUA Donald Trump pelos próximos quatro anos.

Crise política

A crise envolvendo o mandato de Trudeau se aprofundou em dezembro de 2024. Naquele mês, a ministra das Finanças do Canadá e vicê-premiê, Chrystia Freeland, pediu demissão após entrar em conflito com o primeiro-ministro em questões que incluíam como lidar com possíveis tarifas dos EUA.

A renúncia de Freeland gerou uma das maiores crises que Trudeau enfrentou desde que assumiu o poder em novembro de 2015. Além disso, também o deixou sem uma aliada importante no momento em que caminha para perder a próxima eleição para os conservadores.

Com minoria no Parlamento, Trudeau se viu frente a um descontentamento crescente em sua própria bancada. Sua popularidade foi abalada e ele foi acusado de ser o responsável pela inflação, crise de moradia e deterioração dos serviços públicos no país.

O líder do Novo Partido Democrático e ex-aliado de esquerda de Trudeau, Jagmeet Singh, anunciou no final de dezembro que havia deixado de apoiar o político. "O tempo deste governo acabou. Apresentaremos uma moção de censura clara na próxima sessão na Câmara dos Comuns", afirmou em uma carta.

Declarações de Trump aumentaram a tensão no Canadá. O presidente eleito se referiu ao país como o 51º estado dos Estados Unidos e chamou Trudeau de "governador".

O republicano também prometeu impor tarifas alfandegárias de até 25% ao México e ao Canadá quando voltar ao poder. Ottawa busca frear as ameaças de Trump e evitar uma iminente guerra comercial, uma vez que os EUA são o primeiro parceiro comercial do Canadá e destino de 75% das exportações canadenses.

Reportagem em atualização