JBS precifica emissão de US$1,75 bi em bonds

SÃO PAULO (Reuters) - A JBS anunciou nesta segunda-feira a precificação de emissão de dívida no exterior no montante de 1,75 bilhão de dólares, segundo comunicado da empresa.

As notas de 10 anos, no valor de 1,0 bilhão de dólares, foram precificadas com yield de 5,974% ao ano e cupom de 5,950%.

Já os papéis com vencimento em 2055, no valor de 750 milhões de dólares, foram precificadas com yield de 6,485% ao ano e cupom de 6,375% ao ano.

"Os recursos decorrentes da oferta das notas serão utilizados para pagamento de certas dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos", disse a empresa no comunicado.

A emissão ocorreu por meio das subsidiárias JBS USA Holding Lux S.a.r.l, JBS USA Food Company e JBS USA Foods Group Holdings.

(Redação São Paulo)