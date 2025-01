Ibovespa sobe na abertura acompanhando futuros em Wall Street

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa subia nos primeiros negócios desta segunda-feira, já com nova composição da carteira incluindo as ações de Marcopolo e Porto Seguro, seguindo a tendência positiva dos futuros acionários nos Estados Unidos.

No Brasil, o mercado repercute novas projeções altistas para a inflação em pesquisa Focus, do Banco Central, e digere a divulgação de dados de atividade do setor de serviços, que registrou o menor crescimento de 2024 em dezembro.

Às 10h06, o Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,12%, a 118.672,24 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de fevereiro, tinha elevação de 1,21%.

(Por Patricia Vilas Boas)