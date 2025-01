Motociclista empina moto e atropela homem com neto na zona leste de SP

Um homem de 55 anos morreu após ser atropelado por outro homem, que empinava uma moto em uma rua da zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Leonildo Ferreira Silva atravessava a rua com o neto de 6 anos ao lado da faixa de pedestres quando foi atingido. O caso aconteceu na tarde do sábado (4) na avenida Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, no bairro da Sapopemba. A morte dele foi constatada no Hospital de Sapopemba.

Neto de Leonildo também foi atropelado. O menino foi socorrido ao Hospital Geral de São Mateus e segue internado no local. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Motociclista que empinava moto foi preso. O suspeito de 25 anos foi identificado como Marcos Ribeiro Dias da Silva. Ele teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva por homicídio e tentativa de homicídio. O UOL procurou o TJSP em busca da defesa de Marcos, já que o nome do advogado dele não consta em dados públicos do processo. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Câmera de segurança gravou momento do acidente. Na imagem, é possível ver que parte da faixa de pedestres está ocupada por uma van. A vítima se inclina para ver se algum veículo vem na sua direção e, assim que atravessa, é atingido pela moto que estava empinada.

"Atitude heroica", diz família. Em publicação nas redes sociais, o cunhado de Leonildo afirmou que o homem se colocou na frente do neto, evitando a morte do menino. "Recebeu todo o impacto", disse José Fernandes.

Caso é investigado pela polícia. A ocorrência foi registrada no 69º DP, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.