Governo libera auxílio extraordinário a mais 195 mil pescadores do Norte do País

São Paulo, 6 - O Ministério da Pesca e Aquicultura informou que nesta segunda-feira, 6, começa a ser pago mais um Auxílio Extraordinário para pescadores da Região Norte do País que foram atingidos pela estiagem no último ano. Os primeiros contemplados receberam, em novembro de 2024, o benefício no valor de R$ 2.824, pago em parcela única por meio de crédito em conta de titularidade do beneficiário. Agora, a Medida Provisória nº 1.277/24 inclui mais 62 municípios dos Estados de Amapá, Amazonas e Pará, contemplando mais 195 mil pescadores(as). "Ao total, foram contemplados mais de 342 mil pescadores(as) de 177 municípios do Norte brasileiro. A primeira MP foi direcionada aos estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Pará", disse a pasta em nota.