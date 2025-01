Governo autoriza Funai a contratar 1,9 mil servidores temporários

Coordenadora e principal executora da política indigenista do governo federal, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) receberá, em breve, o reforço de 1.938 novos servidores temporários.

A contratação provisória foi autorizada pelos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e dos Povos Indígenas, na semana passada.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), a medida atende a uma necessidade temporária, "de excepcional interesse público", e tem o objetivo de "fortalecer estratégias de proteção territorial e o cumprimento de decisões judiciais que garantem os direitos dos povos indígenas e a preservação ambiental".

Ainda de acordo com a Secom, a contratação provisória é considerada determinante em um momento de crescente pressão sobre os territórios indígenas, como o avanço do garimpo ilegal e a degradação ambiental.

"Com as novas contratações, o governo potencializa a Funai e sua integração com os diversos órgãos envolvidos na proteção territorial, intensificando o combate às ameaças que comprometem o futuro das Terras Indígenas e da Amazônia como um todo", acrescenta a secretaria.