França identifica primeiro caso de nova variante da mpox

Um primeiro caso da nova variante da mpox foi identificado na França, informou nesta segunda-feira (6) o Ministério da Saúde do país europeu em um comunicado, confirmando uma informação de um jornal local.

O Ministério foi informado "de um primeiro caso humano de mpox do clado 1b no território nacional, na Bretanha", no noroeste da França, detalhou o comunicado, transmitido à AFP.

"O caso notificado refere-se a uma pessoa que não viajou para a África Central, uma região onde vários clados do vírus mpox circulam ativamente há vários meses, incluindo o clado 1b", acrescentou.

"Entretanto, esta pessoa teve contato com duas pessoas que retornaram da África Central, e estão sendo realizadas investigações para encontrar a origem da contaminação e identificar todas as pessoas de contato", indicou o comunicado.

O ministério lembrou que outros quatro países do Espaço Econômico Europeu (EEE) notificaram casos de mpox do clado 1b desde o último verão: Suécia, Alemanha, Reino Unido e Bélgica.

O Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) considera que o risco de infecção pelo mpox clado I para a população geral na França e na Europa é baixo, destaca o comunicado.

A mpox se caracteriza por lesões cutâneas, como pústulas, febre alta e dores musculares. Identificada pela primeira vez na República Democrática do Congo (RDC) em 1970, permaneceu restrita por muito tempo a uma dezena de países africanos.

Mas, em 2022, começou a se expandir para o resto do mundo, especialmente para países desenvolvidos onde o vírus nunca havia circulado.

Existem duas epidemias simultâneas em curso: uma provocada pelo clado 1 na África Central, que afeta principalmente crianças, e outra pela nova variante, o clado 1b, que afeta adultos no leste da RDC e nos países vizinhos.

ved/ito/dsa/sag/cjc/jb/am

© Agence France-Presse