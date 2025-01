Férias de Haddad são interrompidas e agenda de Lula prevê reunião com ministro nesta segunda

As férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foram interrompidas nesta segunda-feira, 6, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União de hoje. A agenda de Haddad ainda não foi divulgada, mas, segundo os compromissos oficiais da Presidência da República, ele tem uma reunião, às 10h, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Além da interrupção das férias nesta segunda, o período de férias que Haddad teria de 10 a 21 de janeiro foi cancelado, segundo exposição de motivos também publicada no DOU desta segunda.