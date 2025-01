Fed pode proceder mais cautelosamente com corte de juros nos EUA, afirma diretora

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Lisa Cook afirmou nesta segunda-feira, 6, que, vê "relativo equilíbrio, nos riscos ao cumprimento do duplo mandato do banco central - de estabilidade de preços e máximo emprego. "Provavelmente será apropriado mover a taxa de juros para uma posição mais neutra", afirmou ao participar de evento na University of Michigan Law School, pontuando que, desde setembro, o mercado de trabalho tem sido um pouco mais resiliente e a inflação mais rígida do que ela esperava. "Portanto, acho que podemos nos dar ao luxo de prosseguir com mais cautela com novos cortes", acrescentou.

Cook reforçou que a política monetária não tem um curso predefinido e que a magnitude e o momento das futuras mudanças dependerão dos dados econômicos, da perspectiva e do equilíbrio de riscos.

Segundo ela, no geral, a economia dos EUA começa 2025 em "boa forma", após um forte crescimento em 2024. Ela pontuou que a inflação caiu "consideravelmente", embora permaneça acima da meta de 2% do banco central, e que o mercado de trabalho está sólido, com a taxa de desemprego baixa.

Para Cook, ainda há trabalho a ser feito para garantir que a inflação retorne à meta.

"Também monitorarei cuidadosamente os riscos e vulnerabilidades da estabilidade financeira e trabalharei com meus colegas do Fed e outras agências para reduzir a probabilidade de que problemas de estabilidade financeira atrapalhem a economia", destacou a diretora.

Cook disse que não espera que o rápido crescimento na oferta de mão de obra persista nos próximos anos, mas vê vários motivos para esperar que o aumento da produtividade permaneça forte, incluindo a alta taxa de investimento em inteligência artificial e outras novas tecnologias.