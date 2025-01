Exercícios físicos exigem orientação; como escolher um personal trainer

Contar com o suporte de um personal trainer traz melhores resultados no treino, pois o profissional elabora uma rotina de atividade física personalizada para o objetivo do aluno e vai fazendo ajustes conforme suas dificuldades ou evolução — o que pode demorar mais de um mês para acontecer com quem não conta com acompanhamento individual.

Além disso, o personal garante o uso de cargas adequadas nos exercícios e que a execução dos movimentos seja sempre correta. Também há o fator motivacional, que evita faltas na academia: você não deixa de ir malhar por qualquer motivo bobo, pois sabe que há alguém o esperando para treinar (e cobrando por isso).

Como escolher um bom personal?

1. Ele precisa ter graduação

O primeiro passo é verificar se o personal trainer está registrado no Cref (Conselho Regional de Educação Física). Isso é de extrema importância, afinal de contas, o registro garante que o profissional é formado em educação física e está habilitado para atuar na área.

2. Estar por dentro do assunto

Busque conhecer seu trabalho. Se ele está atualizado e usa as técnicas mais modernas e eficientes de treinamento, por exemplo.

"O aluno deve procurar um profissional que entenda de pessoas como elas são hoje, e que a cada tempo se renove, faça cursos e especializações", afirma Cristiano Parente, profissional de educação física especialista em fisiologia do exercício.

3. Saber ouvir e ser paciente

Um ótimo profissional é aquele que escuta os alunos para, assim, poder ajustar os treinos de acordo com a condição de cada um. É preciso levar em consideração as individualidades diversas, tais como idade, características físicas, rotinas de vida, trabalho, lazer e, como já dito, objetivos com o exercício.

Outro ponto extremamente importante é que o profissional seja paciente e saiba dosar as expetativas do aluno, explicando que alguns resultados levam tempo e dependem da regularidade na atividade física.

4. Explicar cada etapa do treino

O personal trainer não deve só ouvir os alunos, como também explicar por qual razão está prescrevendo aquele determinado exercício. Dessa forma, você consegue entender o esforço que está fazendo e, assim, sentir-se confortável para fazer o movimento. Quando compreendemos melhor a importância de cada etapa do treino, a tendência é se dedicar mais nelas.

5. Ter bom histórico com alunos

O famoso "boca a boca" costuma funcionar e pode ajudar você a ter boas referências de um treinador. Mas fique atento: muitos alunos se tornam amigos do personal e podem indicar o profissional por afinidade, só que a relação pessoal não é o principal fator a ser analisado.

Procure saber sobre métodos e resultados de treinamento, pontualidade, atenção que o treinador costuma dar ao aluno durante a aula, capacidade de cobrar o aluno e mudar as estratégias quando os resultados não são os esperados etc.

6. Não visar somente a aparência

"Muitas pessoas contratam profissionais que são influenciadores fitness ou que têm um corpo definido. Mas esse perfil não garante que a pessoa tenha formação adequada ou até mesmo capacidade de orientar treinamentos", alerta Adriano Loureiro, professor de educação física.

Lembre-se que exercícios, quando mal executados ou prescritos, podem trazer prejuízos para a saúde. Portanto, contar com orientação de um profissional capacitado é muito mais importante do que contratar alguém com milhares de seguidores que não é especializado.

Prefere um personal virtual?

Os cuidados para a escolha do personal trainer online são os mesmos. Mas como os treinos tendem a ser realizados num local com poucos (ou nenhum) equipamentos disponíveis, uma boa é contratar um profissional que esteja acostumado a trabalhar com exercícios que usem só o peso do corpo.

Para ter certeza de que o personal é registrado, peça para ele mostrar em uma reunião virtual "ao vivo" a cédula de identidade profissional emitida pelo Cref.

E vale lembrar que o profissional deve estar comprometido com as aulas, mas para atingir o objetivo, seja no treino online, seja na academia, os resultados dependem do trabalho e esforço de ambos os lados.

