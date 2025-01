Encomendas à indústria dos EUA recuam em novembro

WASHINGTON (Reuters) - Os novos pedidos de produtos manufaturados nos Estados Unidos caíram em novembro, enquanto os gastos das empresas com equipamentos parecem ter desacelerado no quarto trimestre, segundo dados do governo divulgados nesta segunda-feira.

As encomendas à indústria recuaram 0,4% após um ganho revisado para cima de 0,5% em outubro, informou o Departamento de Comércio. Economistas consultados pela Reuters previam que os pedidos cairiam 0,3%, depois de um aumento de 0,2% relatado anteriormente em outubro.

Em novembro, os pedidos às fábricas subiram 0,1% na base anual.

O governo também informou que os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa e excluindo aeronaves, que são vistos como uma medida dos planos de gastos das empresas com equipamentos, subiram 0,4% em novembro. Eles foram revisados para baixo em relação ao aumento de 0,7% informado anteriormente.

As remessas de bens de capital essenciais avançaram 0,3% em vez de 0,5%, conforme estimado no mês passado.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa caíram 0,9%, em vez de 0,6%, conforme informado inicialmente. Os embarques desses bens recuaram 0,9%, no lugar de 0,8% estimado anteriormente.

As remessas fracas sugerem um investimento empresarial mais moderado em equipamentos no quarto trimestre, após dois trimestres consecutivos de forte crescimento.

(Por Lucia Mutikani)