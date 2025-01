Economia da zona do euro encerrou 2024 em estado precário, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A economia da zona do euro encerrou 2024 em um estado frágil, de acordo com uma pesquisa que mostrou que a atividade geral contraiu pelo segundo mês consecutivo em dezembro, uma vez que uma recuperação modesta no setor de serviços não conseguiu compensar a desaceleração mais profunda na indústria.

O Índice de Gerentes de Compras Composto final do HCOB para o bloco, compilado pela S&P Global e visto como um bom indicador da saúde econômica geral, subiu para 49,6 em dezembro, em comparação com 48,3 de novembro.

Essa leitura ficou um pouco acima da estimativa preliminar de 49,5, mas ainda abaixo da marca de 50 que separa crescimento da contração. Devido à temporada de férias, os dados foram coletados mais cedo do que o normal, com a pesquisa realizada de 5 a 18 de dezembro.

O índice geral foi impulsionado pelo setor de serviços do bloco, cujo PMI voltou a ficar acima do ponto de equilíbrio, atingindo 51,6 em relação a 49,5 de novembro, mas foi prejudicado por um declínio mais acentuado na atividade industrial.

"Os dados do PMI de dezembro não estabelecem exatamente uma base fantástica para um boom no setor de serviços em 2025, mas pelo menos a entrada de negócios parou de cair e o declínio nas carteiras de pedidos diminuiu", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

"Os prestadores de serviços podem se considerar afortunados pelo fato de que, ao contrário da indústria, não são diretamente afetados pela ameaça das tarifas dos EUA. De modo geral, eles devem ajudar a garantir que a fraqueza industrial não afete completamente toda a economia em 2025."

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que retorna à Casa Branca neste mês, prometeu impor tarifas sobre mercadorias em todos os setores.

Um índice que mede os novos negócios de serviços, um indicador da demanda, voltou ao território de crescimento após três meses de declínio. Ele atingiu 50,2 no mês passado, acima dos 48,1 registrados em novembro.

Isso ocorreu apesar de um aumento nos preços gerais cobrados, já que as empresas tentaram recuperar a alta mais acentuada nos custos de insumos. O índice composto de preços de produtos subiu de 51,9 para 52,5, um recorde de quatro meses.

