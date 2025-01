É falso que PF tenha identificado suspeita de fraude em Mega da Virada

Do UOL, no Rio

Não é verdade que a Polícia Federal tenha identificado suspeita de fraude no sorteio da Mega Sena da Virada. Oito apostas venceram os seis números sorteados. Identidade dos vencedores não é revelada.

O que diz o post

Um vídeo é compartilhado com a seguinte legenda: "Polícia Federal aponta possível fraude no sorteio da Mega da Virada".

Na gravação, uma narração afirma que a suposta investigação teria revelado indícios de que o sorteio da Mega da Virada foi manipulado para beneficiar pessoas próximos ao governo, sem esclarecer quem.

Por que é falso

PF nega. Procurada, a Polícia Federal disse ao UOL Confere que não há investigação em curso sobre fraude na Mega Sena da Virada.

Sem notícias. Em uma busca no Google pela alegação do post, não é possível encontrar nenhuma fonte crível ou notícia em jornal que corrobore e explique a suposta investigação da Polícia Federal. Pelo contrário, o que há são registros de sites jornalísticos desmentindo a alegação (aqui).

Oito apostas venceram Mega da Virada. Os vencedores são das cidades de Brasília (DF), Nova Lima (MG), Curitiba (PR), Pinhais (PR), Osasco (SP) e Tupã (SP). Não há evidência de fraude no concurso. A identidade dos vencedores não é revelada.

Boato desmentido em 2019. O UOL Confere já verificou conteúdo semelhante que alegava que a PF teria descoberto fraude na Mega da Virada em 2019 (leia aqui). Na ocasião, a Caixa Econômica Federal disse que alegações como essas circulam desde 2005.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava nesta segunda-feira (6) mais de 94 mil visualizações, 4.291 compartilhamentos, 3.522 curtidas e 352 comentários.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters e Aos Fatos.

