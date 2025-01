Acidentes, surto de virose e mais: o que aconteceu enquanto você desligou

O fim de 2024 e o início de 2025 foram marcados por diferentes acidentes. No Brasil, uma colisão entre uma carreta e um ônibus, uma queda de avião e o desabamento de uma ponte aconteceram em apenas um final de semana.

Se você desligou do noticiário no fim do ano, confira os principais acontecimentos que movimentaram nos últimos dias.

20 e 24 de dezembro: Daniel Silveira solto e preso de novo

Daniel Silveira, ex-deputado, foi solto e preso novamente no fim de dezembro Imagem: Câmara dos Deputados

Ex-deputado foi solto no dia 20 de dezembro. O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou liberdade condicional a ele, que estava preso desde fevereiro de 2023. Ele tinha que cumprir 12 restrições na liberdade condicional.

Silveira voltou a ser preso quatro dias depois. Ele foi detido em Petrópolis, onde passaria o Natal, após descumprir o horário de recolhimento imposto como regra da liberdade condicional. O ex-deputado foi conduzido para a penitenciária de Bangu 8.

21 de dezembro: acidente em Teófilo Otoni (MG)

Acidente em Teófilo Otoni (MG) deixou 41 mortos Imagem: Divulgação/Bombeiros-MG

Colisão entre carreta e ônibus deixou 41 mortos. Um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Vitória da Conquista (BA) bateu de frente com uma carreta na BR-116. Segundo a Polícia Civil, 37 das 41 vítimas foram identificadas até agora.

Pneu do ônibus teria estourado. Esta é uma das hipóteses que está sendo considerada nas investigações. A outra linha de investigação é de que a carreta estava com excesso de peso, em alta velocidade, e que um grande bloco de granito se soltou de um dos reboques. O motorista da carreta, Arilton Bastos Alves, 49, se apresentou no dia 24 e prestou depoimento. De acordo com a defesa, ele não estava foragido e não teria responsabilidade pela causa do acidente.

22 de dezembro: queda de avião em Gramado (RS)

Acidente aéreo em Gramado (RS) deixou 10 mortos Imagem: Reprodução/Metsul

Avião de pequeno porte caiu de deixou 10 mortos e 17 feridos. O proprietário era o empresário Luiz Claudio Galeazzi, que também pilotava a aeronave no momento do acidente. Além dele, sua mulher, três filhas, a sogra, os cunhados e duas crianças morreram.

Avião não tinha caixa-preta. Isso não deve atrapalhar a investigação, que terá que usar outras fontes de informação para determinar as causas do acidente, segundo o delegado titular da cidade. Ela deve durar mais de um ano.

22 de dezembro: desabamento de ponte entre MA e TO

Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira Imagem: Reprodução

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ligava Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) pela BR-226, desabou. A operação de busca e resgate teve início ainda no mesmo dia, mas três pessoas ainda estão desaparecidas. Até agora, 14 mortes foram confirmadas.

Tráfego prejudicado. Até o momento, o trânsito de veículos por meio de balsas ainda não foi estabelecido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. As empresas responsáveis pela manutenção da BR-226 "estão mobilizadas para atender exigências da Marinha do Brasil na execução dos acessos e do atracadouro necessários para a operação das balsas".

24 de dezembro: bolo envenenado mata 3

Bolo causou mortes após lanche com bolo em Torres, no RS Imagem: Reprodução/TV Globo

Três mulheres morreram depois de comer doce envenenado. Uma criança de dez anos e uma outra mulher, a que fez o bolo, ficaram internadas após passar mal. Uma familiar suspeita de envenenar a comida foi presa no domingo (5)—segundo a polícia, há provas robustas de que Deise Moura dos Anjos é a autora do crime.

Vítimas eram da mesma família. Morreram Maida Berenice Flores da Silva, 58, Tatiana Denize Silva dos Santos, 43, e Neuza Denize Silva dos Anjos, 65. Maida e Neuza eram irmãs. Tatiana era sobrinha e filha das duas, respectivamente.

24 de dezembro: mulher é baleada na cabeça pela PRF

Juliana Leite Rangel, 26, foi baleada na cabeça durante abordagem da PRF no RJ, na véspera de Natal Imagem: Reprodução/Instagram

Juliana Leite Rangel, 26, foi baleada por fuzil na véspera do Natal. O caso aconteceu dentro do carro da família, na Rodovia Washington Luís (BR-040), em Duque de Caxias (RJ). Segundo o pai dela, que dirigia o carro, não havia nenhum motivo para a recepção a tiros pela PRF.

Não deve ter sequelas. Ela teve melhora clínica progressiva e não apresentas sinais de "sequelas permanentes irreversíveis". Juliana fespira sem ajuda de aparelhos, está lúcida, consegue abrir os olhos e interagir com o ambiente e pessoas.

25 de dezembro: queda de avião no Cazaquistão

Avião cai no Cazaquistão e deixa dezenas de mortos Imagem: Azamat Sarsenbayev/Reuters

Aeronave da Embraer ia de Baku, no Azerbaijão, para Grózni, na Rússia. A queda deixou 38 mortos e 29 feridos e aconteceu após o piloto tentar um pouso de emergência. As caixas-pretas estão no Brasil.

Conclusões preliminares. Informações de fontes no Azerbaijão citadas pela Reuters, indicam que o avião foi atingido por um sistema de defesa aéreo russo, e suas comunicações foram interrompidas por sistemas de guerra eletrônicos.

29 de dezembro: queda de avião na Coreia do Sul

Acidente matou 179 pessoas na Coreia do Sul Imagem: Yonhap via Reuters

Pior desastre aéreo do país. Aeronave modelo Boeing 737-800 da Jeju Air decolou de Bangkok, na Tailândia, saiu da pista e colidiu com um muro no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul. O acidente deixou 179 mortos e dois tripulantes sobreviveram.

A causa do acidente não é clara. Mas os investigadores apontaram como possíveis fatores uma colisão com pássaros, uma possível falha no sistema de pouso e o muro de concreto no final da pista.

29 de dezembro: médica brasileira morre na Tailândia

Carolina Canales estava de férias na Tailândia quando o hotel em que estava hospedada pegou fogo Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Carolina Pimentel Canales de Albuquerque tinha 24 anos. A médica alagoana morreu em um incêndio em hotel de Bangkok. Ela estava realizando seu sonho de viagem nas férias e noivou seis dias antes do incidente.

Noivo escapou do fogo pulando da janela. Fernando Ressurreição, 26, teve uma fratura no pé, mas está fora de perigo. Quando a fumaça entrou no quarto, os dois saíram juntos, mas se desencontraram em seguida.

1º de janeiro: atentado em Nova Orleans

Homem lançou uma caminhonete contra uma multidão que comemorava a chegada de 2025 Imagem: Matthew Hinton/AFP

14 mortos e mais de 30 feridos. Um homem lançou uma caminhonete contra uma multidão que comemorava a chegada de 2025 em Nova Orleans, no estado da Louisana. Com a morte do autor, o número de fatalidades é 15. Dois policiais foram feridos.

Suspeito é veterano do exército americano. Ele foi identificado como Shamsud Din Jabbar, um americano de 42 anos que vivia no Texas e morreu em troca de tiros com a polícia. Uma bandeira do grupo terrorista ISIS foi encontrada em seu carro.

1º de janeiro: atentado em Las Vegas

Cybertruck da Tesla explode em frente a Hotel de Trump em Las Vegas (EUA) Imagem: Reprodução/Redes sociais

Um morto e sete feridos. Um cybertruck da Tesla pegou fogo do lado de fora do Trump Hotel Las Vegas no primeiro dia do ano. Reportagens relataram que o caso estava sendo investigado como um possível ato terrorista.

Fogos e tanques de gasolina foram encontrados no carro. O autor foi identificado como Matthew Livelsberger, 37, que era membro de uma unidade de forças especiais do Exército. Ele servia nas forças armadas desde 2006 e estava em licença aprovada.

1º de janeiro: posse dos prefeitos no Brasil

Ricardo Nunes (MDB) discursa durante posse como prefeito de SP Imagem: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress

O primeiro dia do ano foi marcado pela posse dos prefeitos eleitos ou reeleitos pelo país. Mas 22 deles não puderam assumir porque foram proibidos pela Justiça Eleitoral. Eles ainda tentam reverter a situação.

Três prefeitos eleitos morreram antes de assumir. Os casos foram nas cidades de Arroio dos Ratos (RS), Augusto Pestana (RS) e Cabreúva (SP). Nesse caso, o vice assume o cargo.

3 de janeiro: prefeito de Belo Horizonte internado

Fuad Noman foi reeleito prefeito de Belo Horizonte Imagem: Amira Hissa/Divulgação

Internado pela quarta vez desde que foi reeleito prefeito de BH. Fuad Noman está com pneumonia. No sábado (4), ele pediu licença médica do cargo por 15 dias para se dedicar ao tratamento. O vice, Álvaro Damião, assume interinamente o cargo.

Prefeito tinha deixado hospital em 23 de dezembro. Ele foi internado no dia 19 após um quadro de diarreia e sangramento intestinal. Em 10 de dezembro, ele já tinha sido internado com pneumonia e sinusite. O prefeito ficou cinco dias no hospital. Antes disso, ficou internado também por cinco dias para tratar dores nas pernas.

Aumento das tarifas de transporte

Em São Paulo, aumento foi de 13,6% Imagem: Karime Xavier/Folhapress

Preço do ônibus subiu em pelo menos quatro capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Belo Horizonte tiveram aumento nos valores para 2025, sendo que a capital de Santa Catarina lidera o ranking com o maior preço: R$ 6,90.

Em São Paulo, aumento foi de 13,6%. A prefeitura argumenta que o valor ficou abaixo do índice de 32% de inflação acumulada desde a última mudança, em janeiro de 2020. "Caso a tarifa considerasse a recomposição da inflação, passaria dos R$ 4,40 para no mínimo R$ 5,84", informou a administração municipal em nota.

Virose no litoral de São Paulo

Ligação de esgoto na praia da Enseada, no Guarujá Imagem: Allison Sales/Folhapress

A virada do ano no Guarujá (SP) foi marcada por um surto de gastroenterocolite aguda. Muitos turistas e moradores buscaram atendimento médico, sobrecarregando o sistema de saúde municipal. Cidades vizinhas também observaram aumento de ocorrências.

Cetesb classificou 38 praias do litoral paulista como impróprias para banho, incluindo todas em Santos. A presença de coliformes fecais, E. coli e enterococos está entre as principais causas da contaminação da água.

Soldado israelense deixa o Brasil

Yuval Vagdani posa para foto após uma explosão. Nas redes sociais, ele marcou que estava na cidade de Gaza Imagem: Reprodução/Redes sociais

Yuval Vagdani é acusado de participar da demolição de casas de palestinos em Gaza usando explosivos fora de situações de combate. As casas serviam de abrigo para palestinos deslocados internamente após o início do conflito.

Ele estava em Morro de São Paulo (BA) de férias. E deixou o país depois que a Justiça Federal determinou uma investigação da Polícia Federal contra ele por supostos crimes de guerra. Não se sabe a data em que o israelense deixou o Brasil.