Coreia do Norte testa míssil de médio alcance enquanto Blinken visita Seul

Por Hyonhee Shin e Hyunsu Yim

SEUL (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que um teste de míssil norte-coreano realizado durante sua visita a Seul nesta segunda-feira foi um lembrete da necessidade de aprofundar a cooperação de Washington com a Coreia do Sul e o Japão para deter Pyongyang.

A Coreia do Norte disparou o que parecia ser um míssil balístico de alcance intermediário por volta do meio-dia (horário local), que voou mais de 1.100 quilômetros para o leste antes de cair no mar, de acordo com os militares da Coreia do Sul.

Falando algumas horas depois, Blinken disse em uma coletiva de imprensa que o lançamento ressaltou a importância da colaboração entre os EUA, a Coreia do Sul e o Japão, incluindo o compartilhamento de dados sobre mísseis em tempo real e a realização de exercícios militares trilaterais.

"O lançamento de hoje é apenas um lembrete para todos nós da importância de nosso trabalho colaborativo", disse ele.

Blinken também alertou sobre o aprofundamento dos laços da Coreia do Norte com a Rússia. Ele disse que Washington acredita que a Rússia pretende compartilhar tecnologia espacial e de satélites com a Coreia do Norte em troca de seu apoio à guerra da Ucrânia, na qual mais de 1.000 soldados norte-coreanos foram mortos ou feridos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que deixa o cargo este mês, fez progressos no aprofundamento da cooperação trilateral entre os EUA, a Coreia do Sul e o Japão, apesar de questões históricas que frequentemente têm prejudicado as relações entre os vizinhos asiáticos.

Mas a turbulência política na Coreia do Sul, juntamente com o retorno iminente do imprevisível governo de Donald Trump nos Estados Unidos, levantou dúvidas sobre a possibilidade de manter esses esforços.

No mês passado, os legisladores sul-coreanos votaram pelo impeachment do presidente Yoon Suk Yeol e o afastaram de suas funções depois que sua declaração de lei marcial, em 3 de dezembro, deixou o país atordoado. O julgamento do impeachment de Yoon está sendo ouvido pelo Tribunal Constitucional.

Se Yoon for permanentemente removido do cargo, uma eleição presidencial será convocada e os liberais -- vistos como prováveis vencedores dessa disputa -- têm criticado os esforços de Yoon para fazer parcerias com Tóquio.

Blinken, que também se reuniu na segunda-feira com o presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, disse na coletiva de imprensa que, embora Washington tenha "sérias preocupações" sobre as ações de Yoon, tem confiança nas instituições do país e na resistência democrática.