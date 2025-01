Colheita de soja começou no País em 0,2% da área; de milho verão, alcança 1,1%

A colheita de soja 2024/25 começou no Brasil. Atingia ontem (5) 0,2% da área prevista, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em seu relatório semanal de progresso de safra. Os trabalhos de campo avançaram 0,1 ponto porcentual na semana e estão 0,4 pontos porcentuais atrás do reportado um ano antes. A retirada da oleaginosa iniciou pelos Estados da Bahia (1%) e Mato Grosso (0,5%). A semeadura da soja nacional atingia, até domingo, 98,5% da área prevista, avanço de 0,3 ponto porcentual em relação à semana anterior e de 0,1 ponto porcentual em relação a igual período da safra passada. Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná já concluíram os trabalhos de campo. A oleaginosa ainda está sendo semeada no Piauí (99%); no Rio Grande do Sul (97%); em Santa Catarina (96%) e no Maranhão (68%).Em relação ao milho verão, 1,1% da área havia sido colhida até ontem, avanço de 0,9 ponto porcentual em uma semana, mas atraso de 3,1 pontos porcentuais em um ano. Rio Grande do Sul (4%) e Santa Catarina (1%) iniciaram a retirada do cereal do campo.O plantio alcançava, até domingo, 83,7% da área prevista, avanço de 2,9 pontos porcentuais na comparação com a semana anterior e 0,6 ponto porcentual de atraso na comparação com igual período da safra 2023/24. Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina já concluíram os trabalhos de campo. O cereal ainda está sendo semeado no Rio Grande do Sul (94%); Bahia (75%); Piauí (45%) e Maranhão (30%).Quanto ao algodão 2024/25, o plantio cobria até ontem 30,5% da área prevista, segundo a Conab, ou avanço de 5,3 pontos porcentuais na comparação com a semana anterior. Em relação a igual período da safra 2023/24, há atraso de 1,2 ponto porcentual. Os trabalhos estão mais adiantados em Mato Grosso do Sul, com 90% da área plantada, e no Piauí, onde a semeadura atingiu 80% da área. Mato Grosso, o principal produtor da fibra, plantou até ontem 17% da área prevista em 2024/25.A Conab informou ainda que o plantio de arroz alcançava ontem 93,6% da área prevista, avanço de 0,8 ponto porcentual em comparação com a semana anterior e de 1,7 ponto porcentual em relação a igual período da safra 2023/24. Santa Catarina já semeou 100% da área, seguido do Rio Grande do Sul, que concentra 70% da produção nacional, com 99% da área prevista, e Tocantins, com 98%. A colheita do cereal atingia ontem 0,3% da área nacional prevista, avanço de 0,1 ponto porcentual na semana e 0,2 ponto porcentual atrás de igual período do ano anterior. Goiás (5%), Maranhão (4,4%) e Mato Grosso (1,3%) já iniciaram a retirada do cereal do campo.Quanto ao feijão 2024/25, o plantio cobria, até ontem, 69,8% da área estimada, avanço de 3,7 pontos porcentuais em comparação com a semana anterior e de 1,3 ponto porcentual em relação a igual período da safra 2023/24. Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina já encerraram o plantio. Por fim, a colheita de feijão 2024/25 atingia até ontem 19,4% da área plantada, avanço de 2,8 pontos porcentuais ante a semana anterior e de 1,5 ponto porcentual na comparação com igual período da safra passada. São Paulo já concluiu a colheita, seguido pelo Paraná (35%) e pelo Rio Grande do Sul (23%).