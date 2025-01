Casal morre após barco naufragar em lago do interior de SP

Um casal morreu após o barco em que estava ter naufragado em um lago no município de Monte Mor, localizado no interior paulista. O acidente foi registrado na tarde deste domingo, dia 5. As vítimas tinham 50 e 48 anos. Segundo boletim de ocorrência, as duas pessoas estavam em um passeio no barco, quando o mesmo naufragou. Ambas morreram no local. Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e perícia ao local. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a Polícia Civil investiga a ocorrência. O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Monte Mor.