Quer organizar contas em 2025? Este caderno ajuda a controlar suas finanças

Organizar as finanças está entre as suas metas para 2025? Encontramos um produto que pode ajudar: o caderno de controle financeiro da Nisti Printi.

Dá para listar despesas com cartão de crédito e boletos, por exemplo. Assim, é útil para quem pretende sair do vermelho ou manter o equilíbrio financeiro o ano todo. Confira o que dizem o fabricante e quem comprou esse caderno.

O que o fabricante diz sobre esse caderno?

É compacto: 21 cm x 15 cm

156 páginas

Gramatura do papel interno: 75 g

Possui capa dura e encadernação em espiral de aço revestido

Não é datado (pode ser iniciado em qualquer dia do ano)

Tem seções para compras parceladas; investimentos, poupanças e balanço financeiro anual

Também conta com páginas mês a mês, lista de desejos, controle de entradas, gastos diários com cartão de crédito, carnês, boletos e balanço mensal

O que diz quem comprou esse caderno?

Somente na Shopee, esse caderno de controle financeiro tem mais de 5.000 avaliações e registrou uma nota média de 4,9 —do total de cinco. Confira a seguir algumas opiniões de quem comprou.

Muito bonito. É de bom material e tem um acabamento bem feito. Completo por dentro, para um real controle de dados financeiros. Veio muito bem embalado e chegou rápido.

Ana Ellise

Produto de excelente qualidade e tamanho ideal. É ainda mais bonito pessoalmente, mas veio exatamente como na descrição e nas fotos de amostra.

Marinalva

O material é excelente, com folhas grossas e bem estruturado. Tem tudo bem separado direitinho e vai deixar minhas contas bem organizadas. Recomendo muito e não vejo a hora de começar a usar e organizar minhas finanças.

Vanessa Conti

Tem capa dura e letras em tamanho um pouco grandes, que facilitam demais a leitura. Tem um plástico interno que podemos guardar papéis. O caderno é do tamanho da minha mão aberta, então o tamanho é ótimo. Irei comprar de novo. Gostei da atenção da loja.

Glaucia Araújo

Pontos de atenção

Os consumidores reclamam, no entanto, de problemas como a baixa qualidade da impressão, defeitos na encadernação e a gramatura fina do papel interno.

Gostei bastante. É lindo, mas achei a qualidade da impressão ruim. Parece que foi tirada a cópia de outro já impresso.

Bruna Carvalho

O caderno de controle financeiro é lindo. Mas, infelizmente, algumas folhas se soltam facilmente. A encadernação é frágil.

Camila Ribeiro



Achei a gramatura muito fina. Dá pra ver o que está impresso atrás de cada folha. Mas, pelo custo-benefício, acho ok.

Marcela Rodrigues

