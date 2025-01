Bolsas da Europa: techs impulsionam Paris e Frankfurt em meio a dados, mas Londres cai

Por André Marinho

São Paulo, 06/01/2025 - A maior parte das principais bolsas da Europa começa a primeira semana completa de 2025 em alta, com o setor de tecnologia em destaque após a Microsoft anunciar investimento bilionário na inteligência artificial. Londres, porém, emerge como uma das exceções no pregão, sob o peso do rebaixamento de importantes ações.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,22%, a 509,32 pontos.

O subíndice de techs avançava 2,77%, a 834,32 pontos. O movimento acompanha uma euforia global que também impulsionou os papéis do segmento em Seul e Taiwan, em reação ao anúncio dos planos da Microsoft de investir cerca de US$ 80 bilhões em data centers de IA em todo o mundo este ano.

Na esteira, a fabricante de semicondutores STMicroelectronics saltava 4,62% e liderava os ganhos em Paris, onde o índice CAC 40 ascendia 0,42%. Em Frankfurt, a escalada de 0,68% do índice DAX era puxada pelo avanço de 5,61% da Infineon Technologies.

Menos exposto a techs, o FTSE 100 recuava 0,16% em Londres. Por lá, Unilever caía 1,36%, após a RBC rebaixar para "underperform" a recomendação para o papel. Já Rolls-Royce perdia 4,10%, depois que o Citi cortou a ação de "compra" para "neutra". Entre outras praças importantes, a Bolsa de Milão subia 0,28%, enquanto Lisboa cedia 0,67%.

Os negócios acionários responderam pouco à sequência de índices de gerentes de compras (PMI) na região, mas a reação foi notável no câmbio e na renda fixa. Em particular, os PMIs de serviços superaram as leituras prévias na Alemanha e na zona do euro. Assim, o euro acelerou alta e subia a US$ 1,0352. Por outro lado, o mesmo indicador no Reino Unido veio ligeiramente abaixo da estimativa inicial.

Nas próximas horas, o foco se voltará para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) da Alemanha em dezembro. Na agenda da semana, os pontos altos vêm dos EUA: ata do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira e o relatório payroll de empregos na sexta-feira.

Contato: andre.marinho@estadao.com