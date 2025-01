BNDES aprova R$400 mi para obras de metrô no Distrito Federal

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O BNDES aprovou financiamento de 400 milhões de reais para o governo do Distrito Federal realizar obras de expansão da linha 1 do metrô, informou o banco de fomento nesta segunda feira.

O investimento total na expansão é de 444,5 milhões de reais. O projeto faz parte do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e vai viabilizar mais 3,6 quilômetros de via a partir do atual Terminal Samambaia, entre outras obras.

O novo PAC tem como uma das prioridades projetos de transporte coletivo de média e alta capacidade.

“Com o Novo PAC, o governo federal priorizou, no eixo mobilidade urbana, empreendimentos de transporte de média e alta capacidade voltadas ao transporte coletivo...e, também, na redução da utilização de veículos a combustão”, disse o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, em comunicado do BNDES à imprensa.

(Por Rodrigo Viga Gaier)