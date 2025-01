Biden proíbe novas perfurações offshore de petróleo e gás em boa parte da costa dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu proibir novas perfurações de petróleo e gás offshore na maioria das águas costeiras dos EUA, um esforço de última hora para bloquear uma possível ação do novo governo do presidente eleito do país, Donald Trump, para expandir a perfuração offshore.

Biden, cujo mandato expira em duas semanas, disse que está usando a autoridade sob a lei federal Outer Continental Shelf Lands para proteger áreas offshore ao longo das costas leste e oeste, o leste do Golfo do México e partes do norte do Mar de Bering do Alasca de futuros arrendamentos de petróleo e gás natural.

"Minha decisão reflete o que as comunidades costeiras, empresas e banhistas sabem há muito tempo: que perfurar essas costas pode causar danos irreversíveis a lugares que prezamos e é desnecessário para atender às necessidades energéticas de nossa nação", disse Biden em um comunicado.

O decreto de Biden não afetaria grandes áreas do Golfo do México, onde ocorre a maior parte da perfuração offshore dos EUA, mas protegeria os litorais ao longo da Califórnia, Flórida e outros Estados de futuras perfurações.

As ações de Biden, que protegem mais de 625 milhões de acres de águas federais, podem ser difíceis para o presidente eleito Donald Trump desfazer, já que provavelmente exigiriam uma ação do Congresso para revogar.

O próprio Trump tem um histórico complicado em perfuração offshore. Ele assinou um memorando em 2020 instruindo o secretário do Interior a proibir a perfuração nas águas das costas da Flórida e das costas da Geórgia e da Carolina do Sul até 2032. Fonte: Associated Press.