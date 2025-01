Barr renunciará antecipadamente ao cargo de regulador do Fed

WASHINGTON (Reuters) - A principal autoridade reguladora do Federal Reserve anunciou nesta segunda-feira que planeja deixar o cargo a partir de 28 de fevereiro.

O vice-chair de supervisão do Fed, Michael Barr, disse em um comunicado que deixará o cargo mais cedo, mas planeja permanecer no conselho do banco central norte-americano como diretor. O Fed disse em um comunicado que não adotará nenhuma regra importante até que um sucessor para a função regulatória seja confirmado.

Barr, um democrata, estava enfrentando uma disputa legal potencialmente complicada com o presidente eleito Donald Trump, que pode ter tentado removê-lo do cargo antes que seu mandato expirasse em julho de 2026.

(Por Pete Schroeder)