Ações europeias sobem com salto do setor automotivo por notícia de tarifas mais brandas dos EUA

Por Shashwat Chauhan e Nikhil Sharma e Pranav Kashyap

(Reuters) - Os mercados europeus fecharam em alta nesta segunda-feira, com o otimismo de investidores alimentado por uma notícia indicando que as tarifas dos Estados Unidos podem ser menos severas do que se temia anteriormente, o que impulsionou o setor automotivo.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,95%, a 513,02 pontos, seu nível mais alto em mais de duas semanas.

O setor automotivo subiu quase 3% e marcou seu melhor desempenho em mais de um ano.

Esse aumento ocorreu em resposta a uma reportagem do Washington Post indicando que a equipe do presidente eleito Donald Trump está considerando uma estratégia tarifária que teria como alvo apenas as importações essenciais, o que poderia aliviar a pressão sobre os fabricantes de automóveis europeus.

Trump, no entanto, posteriormente negou a reportagem.

"Parece que as autoridades já estão se preparando para atenuar as piores promessas de campanha de Trump, reduzindo o escopo das tarifas", disse Kyle Chapman, analista de mercados de câmbio do Ballinger Group.

"Isso significa um marco menor no comércio global, um impacto menor na inflação dos EUA, menos restrições no ciclo de corte do Federal Reserve e um choque de crescimento negativo menor para a economia global em comparação com o que o mercado estava se preparando."

Marcas de luxo com fortes vínculos com a China também aproveitaram a onda de otimismo, com a LVMH, Hermes, Kering e Richemont com alta entre 2,4% e 4,5%.

Enquanto isso, o setor de tecnologia avançou 3,9%, liderado pela ASML, ASMI e STMicroelectronics.

Com os investidores olhando para o futuro, a semana promete uma enxurrada de dados econômicos, com relatórios de inflação esperados de toda a Europa.

Os números iniciais da Alemanha já mostraram um aumento da inflação maior do que o previsto. Além disso, o setor de serviços da Alemanha apresentou um ligeiro aumento, mesmo com a zona do euro mais ampla tendo visto a atividade geral contrair-se pelo segundo mês consecutivo.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,31%, a 8.249,66 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,56%, a 20.216,19 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 2,24%, a 7.445,69 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,91%, a 34.780,81 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,34%, a 11.808,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,15%, a 6.435,22 pontos.