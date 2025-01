Ações da China caem para mínima em três meses por preocupações com comércio e crescimento

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas ampliaram suas perdas nesta segunda-feira, atingindo os níveis mais baixos em três meses, apesar dos esforços das autoridades para fortalecer o mercado, já que as preocupações com a recuperação econômica e as tensões geopolíticas pesaram.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,14%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,16%, atingindo seu nível mais baixo desde 27 de setembro. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,36%.

O setor de bens de consumo básicos perdeu 1,9% e o setor de bebidas alcoólicas caiu 2,9%, liderando as quedas.

O sentimento em relação aos ativos chineses permaneceu frágil, com os investidores preocupados com a recuperação econômica do país, a implementação de medidas de apoio e a escalada das tensões geopolíticas após o retorno do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca.

A atividade de serviços da China expandiu-se pelo ritmo mais rápido em sete meses em dezembro, mas os pedidos vindos do exterior diminuíram, refletindo os crescentes riscos comerciais para a economia, segundo uma pesquisa do setor privado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,47%, a 39.307 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,36%, a 19.688 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,14%, a 3.206 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,16%, a 3.768 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,91%, a 2.488 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,79%, a 23.547 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,53%, a 3.821 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,08%, a 8.257 pontos.