Acidente aéreo na Coreia do Sul: transcrição da caixa-preta com diálogo dos pilotos está quase pronta

O conteúdo do CVR (Cockpit Voice Recorder), uma das caixas-pretas do Boeing 737-800 da Jeju Air, que bateu no muro do Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, em breve estará disponível para análise, de acordo com a equipe que investiga o acidente. A catástrofe, ocorrida em 29 de dezembro, deixou 179 mortos. Apenas dois membros da tripulação sobreviveram.

"A conclusão da transcrição do gravador de voz da cabine (CVR) é esperada para esta segunda-feira e o gravador de dados de voo (FDR) está sendo preparado e será transferido para os Estados Unidos para análise", escreveu o Ministério do Planejamento sul-coreano em um comunicado.

O CVR traz as últimas conversas dos pilotos e ajudará a entender o que aconteceu antes do acidente. O Boeing, que vinha de Bangkok, na Tailândia, pousou no aeroporto de Muan antes de colidir em alta velocidade com um muro, no final da pista.

A causa da tragédia, considerada como o pior desastre aéreo da Coreia do Sul, ainda é desconhecida. Algumas hipóteses apontam uma colisão com pássaros, o mau funcionamento do trem de pouso e a presença do muro próximo à pista de aterrissagem como responsáveis pela tragédia.

Antes de explodir, o Boeing "dobrou" no meio, e alguns especialistas em aviação questionam se uma eventual proteção no muro teria evitado a catástrofe, ou ela teria sido um pouco menos grave.

O presidente da empresa, Kim E-bae, está proibido de sair do país. Na sexta-feira (3), equipes foram enviadas ao local do acidente e removeram a cauda do avião e os restos da cabine com guindastes, para tornar a área acessível aos investigadores.

Uma equipe de investigadores dos EUA, incluindo especialistas da Boeing, também está envolvida na busca. As famílias conseguiram recuperar os corpos dos familiares mortos e alguns de seus pertences.

De acordo com imagens publicadas pela imprensa local, foram achados celulares e até frutas secas nas bagagens. Os passageiros do voo 2216 da Jeju Air eram todos sul-coreanos voltando de férias, exceto dois cidadãos tailandeses.

Buscas na companhia aérea

Na quinta (2) e sexta-feira (3), policiais revistaram vários escritórios da companhia aérea Jeju Air e da operadora do aeroporto de Muan em busca de informações.

A Coreia do Sul também anunciou inspeções em todas as aeronaves Boeing 737-800 que operam no país, com foco especial no trem de pouso, que poderia ter falhado no domingo.

A investigação é liderada por autoridades sul-coreanas de segurança aérea, com a ajuda da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), que intervém em casos de acidentes envolvendo aeronaves fabricadas nos Estados Unidos.

Segundo o presidente sul-coreano em exercício, Choi San-mok, no cargo há menos de uma semana, todas as vítimas foram identificadas.

(Com AFP)