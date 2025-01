Três influenciadores digitais argelinos na França deverão responder por incitação ao terrorismo e ódio em redes sociais

Um influenciador digital argelino conhecido como Imad Tintin, que apoia outro influenciador argelino que já está sendo julgado em Brest (oeste da França) por apologia ao terrorismo, foi apresentado à Justiça francesa no domingo (5) e convocado a comparecer na segunda-feira (6) sob a acusação de "provocação direta a um ato de terrorismo", informou o gabinete do promotor público de Grenoble (sudeste da França). Um terceiro influenciador argelino também foi detido na França neste domingo depois de fazer comentários violentos nas redes sociais.

No sábado, o prefeito de Montpellier (sul da França) e o prefeito do departamento de Hérault relataram aos tribunais a publicação no TikTok de um vídeo feito por um homem baseado em Montpellier, no qual ele pedia violência contra um manifestante argelino contra o regime. Dois outros influenciadores argelinos foram presos em Brest (oeste da França) e Echirolles (centro-leste da França). A informação do terceiro influenciador argelino foi preso foi confirmada no domingo pelo ministro do Interior, Bruno Retailleau, na rede social X.

Imad Tintin foi preso na noite de sexta-feira em Echirolles, perto de Grenoble, depois de postar um vídeo, que foi retirado desde então, pedindo para "queimar vivos, matar e estuprar em solo francês", de acordo com imagens feitas pelo ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, que condenou os comentários "desprezíveis".

Contrariando o pedido de prisão preventiva do promotor, o juiz de liberdade e custódia decidiu no domingo colocar o influenciador sob simples supervisão judicial, de acordo com o escritório do promotor público de Grenoble. No entanto, seu comparecimento imediato ao tribunal foi confirmado para segunda-feira, às 13h30.

Caso a caso dos influenciadores argelinos na França

Com 31 anos de idade, Tintin apoiou Youcef A., de 25 anos, conhecido como 'Zazou Youssef', outro influenciador argelino que vive na França, que foi preso preventivamente até seu julgamento em 24 de fevereiro pelo tribunal de Brest por apologia a um ato de terrorismo, depois de apelar para atos violentos por meio de vídeos.

Imad Tintin entrou na França em dezembro de 2021 e solicitou, sem sucesso, uma autorização de residência em agosto de 2023, após se casar com uma francesa. Assim como Zazou Youssef, ele está sujeito a uma OQTF (ordem de obrigação de deixar o território francês). Ele foi preso com seu irmão gêmeo, de acordo com uma fonte da polícia, que disse que uma busca na casa deles revelou os aparelhos usados no vídeo, que foi visto mais de 800 mil vezes. O escritório do promotor público de Grenoble não especificou a situação do irmão gêmeo.

Já Youcef A., foi preso em Brest na sexta-feira depois de postar um vídeo no TikTok em 31 de dezembro. "Zazou Youssef" é seguido por centenas de milhares de pessoas, no vídeo denunciado ele falou em árabe, com legendas em francês, pedindo ataques na França e violência na Argélia.

Por sua vez, o prefeito de Montpellier, Michael Delafosse (PS), e o prefeito de Hérault, François-Xavier Lauch, relataram no sábado "ao promotor público a publicação na rede social TikTok de um vídeo feito por um influenciador que vive em Montpellier", disse à AFP a promotoria pública de Montpellier no domingo.

No vídeo, o influenciador argelino diz "Matem-no, deixem-no sofrer", referindo-se a um manifestante argelino contra o regime. O gabinete do promotor público imediatamente encaminhou o assunto para "a delegacia de polícia de Montpellier para investigação da acusação de provocação pública direta para cometer um crime, sem acompanhamento".

"As investigações estão em andamento", disse o promotor público de Montpellier.

"Incitar o ódio é uma ofensa"

Michael Delafosse lembrou ao X no sábado que "incitar o ódio é uma ofensa" e que "não há dúvidas sobre esse vídeo". Na mesma rede social, o prefeito de Hérault descreveu o vídeo como "intolerável".

A prefeitura de Hérault também disse à AFP que estava estudando a possibilidade de retirar a autorização de residência do influenciador e emitir um OQTF contra ele.

"Os serviços de inteligência estão estudando esses casos muito de perto", informou a comitiva do ministro do Interior.

Zazou Youssef e Imad Tintin se juntaram "à guerra travada na França pelo regime argelino", que está mobilizando um número "significativo" de influenciadores que apelam à "violência", contou à AFP Chawki Benzehra, membro da oposição argelina que se refugiou na França depois de participar de manifestações pró-democracia contra o governo em 2019. Chawki Benzehra declarou ter registrado uma queixa na sexta-feira em Lyon contra as ameaças feitas contra ele por Imad Tintin.

