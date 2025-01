Taxa de homicídios sobe 34% no Peru em 2024: "a impunidade aumenta a violência", diz especialista

Segundo um relatório do Sistema de Informações sobre Mortes, o Peru encerrou 2024 com uma taxa de criminalidade muito alta, com mais de 2 mil homicídios registrados no país, o que representa um aumento de 34% em relação a 2023. O governo peruano, no entanto, afirma que o número de homicídios compartilhado pelo Sistema de Informações sobre Mortes está errado.

Por Delia Arrunategui, da RFI

Esse fenômeno das altas taxas de criminalidade registradas no Peru em 2024 pode ser explicado por diferentes fatores, como o ex-ministro do Interior peruano e especialista em segurança, Dimitri Senmanche, explicou à RFI: "O problema da insegurança é a soma da migração ilegal que não foi controlada adequadamente; é também a soma de instituições que não estão funcionando como deveriam, ou seja, o Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Nacional, o Instituto Penitenciário Nacional, a soma da corrupção", detalha.

"Portanto, quando há impunidade, quando não há acesso à Justiça, o que aumenta é a violência e o que aumenta é o crime. Se eu sei que vou cometer um crime e nada vai acontecer comigo, não só continuo a cometer o crime, como a criminalidade aumenta", considera Senmanche.

Estado de emergência

Em uma tentativa de conter a criminalidade, a presidente peruana Dina Boluarte prorrogou o estado de emergência em 14 distritos da região metropolitana de Lima e Callao por mais 45 dias no final de novembro do ano passado.

Mas essa medida teria um escopo limitado, de acordo com Dimitri Senmanche: "Eles usam ferramentas como o estado de emergência, que é a suspensão dos direitos constitucionais. Eles acham que apenas declarar o estado de emergência reduzirá a criminalidade e não percebem que a declaração é uma ferramenta que funciona se o sistema funcionar, mas se o sistema não funcionar, é inútil".

"A polícia tem a capacidade de entrar em uma casa sem esperar por um mandado, mas não o faz porque não sabe qual é a casa, não tem informações de inteligência. Os sistemas de inteligência não funcionam adequadamente. Além disso, se o fizerem e desarticularem uma organização criminosa, como aconteceu há seis ou sete meses, em Ica [cidade a 300km de Lima], eles desmantelaram um grupo de cerca de 40 pessoas, 90% delas estrangeiras com armas e drogas, e em menos de 24 horas foram libertadas pelo Ministério Público. Então, de que adiantou a polícia realizar essa operação?", questiona o especialista.

O governo peruano alega que o número de homicídios compartilhado pelo Sistema de Informações sobre Mortes está errado e afirmou que as taxas reais de homicídios em 2024 aumentaram apenas entre 7% e 8%, de acordo com relatórios da Polícia Nacional do Peru.