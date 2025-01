Rebeldes do Mali dizem que exército e combatentes russos mataram nove civis em ataque de carro

(Reuters) - Nove civis, incluindo mulheres e crianças, foram mortos num ataque a um veículo na região de Segou, no Mali, na semana passada, disseram um grupo da sociedade civil e uma coligação rebelde no final do sábado, acusando o exército e os mercenários russos de serem os responsáveis.

O veículo viajava da cidade de Niono para um campo de refugiados na Mauritânia na quinta-feira quando foi atacado, disse Mohamed Elmaouloud Ramadane, porta-voz da coligação de grupos tuaregues que lutam por uma pátria independente no norte do Mali.

Ele e a associação local da sociedade civil Kal Akal disseram que as forças armadas do Mali e combatentes aliados do grupo privado militar russo Wagner realizaram o ataque.

Em uma declaração, o chefe do Kel Ansar, um dos maiores grupos tuaregues, pediu uma investigação, mas disse que as tropas do Mali não estavam por trás do derramamento de sangue.

O exército do Mali não respondeu ao pedido de comentário. O grupo Wagner não foi encontrado para comentar.

Os combatentes do Wagner estão no Mali desde que o exército tomou o poder em dois golpes de Estado em 2020 e 2021 e expulsou as tropas francesas e da ONU. Eles têm apoiado as forças do Mali na sua batalha contra os insurgentes islâmicos e os separatistas tuaregues.

Em dezembro, a Human Rights Watch afirmou que as forças armadas do Mali, apoiadas por Wagner, e grupos armados islâmicos cometeram graves abusos contra civis, em violação das leis da guerra.