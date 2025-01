Quem é Álvaro Damião, que assume Prefeitura de BH durante licença de Fuad

Internado, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), 77, pediu licença de 15 dias para tratar uma pneumonia. Com isso, quem assume interinamente o comando da capital mineira é o vice Álvaro Damião (União Brasil), 54.

Quem é Damião

O jornalista nasceu na capital mineira. Ele cresceu no bairro Concórdia, na região nordeste de Belo Horizonte.

Iniciou a trajetória na política como vereador em 2017. Após o primeiro mandato, foi reeleito em 2020 com quase 13 mil votos, o quinto com maior número de votos no pleito municipal.

Atuou como repórter e apresentador. Ele trabalhou na rádio Itatiaia e TV Alterosa, afiliada ao SBT em Minas Gerais. Participou das coberturas de cinco Copas do Mundo, duas Olimpíadas, três Pan-Americanos e três Copas América. Também tem passagem pela Record. Na posse, ele afirmou que se licenciou dos cargos nos veículos de imprensa, que acumulava junto com a função de vereador.

Prefeito interino é fundador do Instituto Bacana Demais, ONG voltada a crianças, jovens e idosos. A organização realiza atividades nas áreas de esporte, educação, cidadania, cultura, lazer e meio ambiente, segundo o site do político.

A chapa com Fuad teve apoio do presidente Lula e derrotou Bruno Engler (PL) no segundo turno das eleições. Além do PSD e do União Brasil, também formaram a coligação os partidos Solidariedade, PRD, Agir, Avante, PSDB e Cidadania.

Declarou R$ 1,7 milhão em bens à Justiça Eleitoral em 2024. As posses apresentadas por Damião incluem um apartamento de R$ 960 mil, um terreno de R$ 350 mil e cotas de titularidade da empresa All Mídia Comercial Serviços.

Além de vice, ele também foi escolhido por Fuad para ser secretário de Governo da prefeitura. A pasta é responsável pela condução das articulações junto aos vereadores.

Damião era conhecido por ter bom trânsito junto aos colegas da Câmara. A gestão, no entanto, começou com derrota no Legislativo. O vice encampou a candidatura de uma chapa que saiu derrotada na formação da Mesa Diretora, segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo. A atuação de Damião foi criticada pelo vereador Juliano Lopes (Podemos), presidente do Legislativo da capital mineira.

Foi o responsável por ler o discurso do prefeito na cerimônia de posse na última quarta-feira (1º). Fuad foi empossado virtualmente, por recomendação médica. De máscara e com dificuldades para falar, ele fez o juramento apenas e o discurso dele foi lido pelo vice, que chegou a se emocionar ao ler parte do discurso em que o prefeito agradece a Deus e aos médicos que o trataram.

Ele pediu orações pela saúde do prefeito. "Fuad tem uma força interior, uma fé em Deus e uma paixão pela vida que motivam a todos e a todas que dele se aproximam. Quero pedir aos nossos conterrâneos que se juntem em uma corrente de orações pela saúde do nosso prefeito", escreveu Damião neste sábado (4).

Esta é a quarta internação de Fuad desde que foi reeleito, em outubro do ano passado. Ele anunciou em julho que tinha um câncer conhecido como linfoma não Hodgkin. Em outubro, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, o prefeito declarou estar curado da doença. Em dezembro ele ficou na UTI para tratar diarreia e sangramento intestinal. Antes, no mesmo mês, já havia sido internado com sinusite e bronquite. Ele também foi hospitalizado em novembro com dores nas pernas causadas pelo tratamento do câncer.

Boletim divulgado no sábado (4) diz que prefeito melhora, mas segue na UTI respirando com ventilador mecânico. Ele está internado desde sexta-feira (3) e não tem previsão de alta.