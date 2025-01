Primeira-ministra italiana visita Trump em Mar-a-Lago

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, fez uma visita surpresa não oficial ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, informou o gabinete da dirigente neste domingo (5).

Fotos enviadas pelo gabinete da premiê de extrema direita mostraram Meloni e Trump posando na entrada de Mar-a-Lago e conversando em uma sala de recepção, com uma árvore de Natal visível ao fundo.

Ela também foi vista apertando as mãos do senador da Flórida Marco Rubio.

Seu gabinete não fez declarações nem respondeu aos repetidos pedidos de confirmação da visita de sábado, que, segundo a imprensa americana, incluiu a exibição de um filme e um jantar.

As fotos dos dois líderes conservadores apareceram nas primeiras páginas de todos os jornais italianos neste domingo.

Meloni é uma dos vários líderes estrangeiros, incluindo o canadense Justin Trudeau e o húngaro Viktor Orban, que visitaram Trump, que retornará à Casa Branca no dia 20 de janeiro.

A visita da líder do partido de extrema direita Irmãos da Itália ocorre dias antes da viagem do presidente americano em fim de mandato, Joe Biden, à Itália, para reunir-se com Meloni e, separadamente, com o papa Francisco em Roma.

ams/giv/hgs/zm/yr

© Agence France-Presse