Primeira-ministra da Itália fortalece laços com Trump em visita surpresa à Flórida

WEST PALM BEACH, EUA/ROMA (Reuters) - A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, fez uma viagem surpresa à Florida para se encontrar com Donald Trump no final do sábado, conforme procura fortalecer os laços com o presidente eleito dos Estados Unidos antes de ele tomar de posse em 20 de janeiro.

Nenhum detalhe das negociações foi divulgado, mas o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, disse neste domingo que elas envolveram diversas questões, incluindo a situação de Cecilia Sala, uma jornalista italiana detida no mês passado no Irã.

“Parabéns, Giorgia Meloni, por visitar Donald Trump para falar sobre paz, cooperação industrial e comercial, segurança e a libertação de Cecilia Sala”, postou Salvini, líder do partido de coalizão Liga, no X.

Funcionários do resort Mar-a-Lago de Trump receberam Meloni com aplausos após uma apresentação do presidente eleito, de acordo com vídeos compartilhados nas redes sociais por repórteres e outros.

“Isso é muito emocionante. Estou aqui com uma mulher fantástica, a primeira-ministra da Itália", disse Trump à multidão de Mar-a-Lago, de acordo com um pool da imprensa. "Ela realmente conquistou a Europa.”

Meloni é vista como uma parceira potencialmente forte para Trump dadas as suas credenciais conservadoras e a estabilidade da colizão de direita que lidera a Itália desde o final de 2022.

Meloni também estabeleceu um relacionamento próximo com o bilionário CEO de tecnologia Elon Musk, um aliado próximo de Trump.

(Reportagem de Francesca Landini em Milão e Nathan Layne em West Palm Beach, reportagem adicional de Keith Weir e Crispian Balmer)