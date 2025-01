Posso seguir rodando? O que significa a luz que costuma acender nos carros

Muitos não sabem o que fazer quando a luz amarela com desenho que lembra uma torneira acende no painel. Esse alerta, na verdade, é referente ao sistema de injeção eletrônica de combustível e pode indicar defeito em vários componentes do seu carro.

Dá para seguir rodando?

De acordo com o engenheiro Everton Lopes, a primeira orientação é desligar o motor e dar a partida em seguida

Caso a luz se apague, é sinal de leitura incorreta de algum sensor, já corrigida pela ECU (central eletrônica)

Se ela permanecer acesa, a orientação é levar o carro para a oficina assim que for possível

O alerta pode vir acompanhado de perda de potência, falha na aceleração, aumento no consumo ou outro sintoma mais grave

Por meio de um equipamento chamado scanner, o profissional tem acesso a códigos que identificam onde exatamente está o problema

Essa luz indica basicamente as condições da injeção de combustível e da exaustão de gases. Pode ser algo relativamente simples, como um sensor desconectado ou defeituoso, até falhas mais complexas" Everton Lopes, engenheiro

Combustível adulterado

Fiscal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) testa qualidade de gasolina Imagem: ANP/Divulgação

Combustível adulterado, aponta o especialista, é a causa mais comum da advertência. A adição de solvente, por exemplo, é rapidamente detectada.

"Se a luz acender alguns minutos depois do abastecimento, isso é totalmente relacionado a algum tipo de adulteração", alerta o engenheiro.

Combustível de má qualidade e falta de manutenção podem afetar uma série de itens. Seu mau funcionamento do motor ativa a luz amarela no painel.

Quais itens podem apresentar problema?

Bicos injetores

Bomba injetora

Filtro de combustível

Catalisador

Sensor de oxigênio, também conhecido como sonda lambda

Lopes destaca que o defeito pode estar na parte elétrica: "O desgaste de velas de ignição, bobina e cabos de velas afeta a queima correta e também acende a luz de injeção".

Mudança nas especificações de fábrica



Outra origem do alerta está relacionada a mudanças as especificações originais do veículo para ganho de performance. Dentre elas está a instalação do "downpipe", acompanhada da remoção do catalisador, para aumentar o fluxo dos gases de escape.

"A sonda lambda detecta a remoção do catalisador e ativa o alerta. Dependendo do automóvel, a ECU pode até restringir a potência do motor, trazendo a necessidade de levar o veículo a uma oficina especializada", conclui Everton Lopes.

