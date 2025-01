Parlamento da Venezuela nomeia liderança cinco dias antes da posse de Maduro

O Parlamento venezuelano, controlado pelo partido governista, inicia seu ano legislativo neste domingo (5) com a renovação de sua liderança, a cinco dias da posse de Nicolás Maduro como presidente, em meio a alegações de fraude em sua reeleição.

Espera-se que o presidente da Assembleia Nacional unicameral, o líder chavista Jorge Rodriguez, um dos braços direitos de Maduro, seja ratificado no cargo na sessão de domingo em Caracas.

Maduro, no poder desde 2013, é convocado pela câmara na próxima sexta-feira para ser empossado para um terceiro mandato consecutivo (2025-2031).

"No próximo dia 10 de janeiro de 2025, sairemos às ruas aos milhões para fazer o juramento pela Venezuela", diz o governante esquerdista em um vídeo que publicou no Instagram, um fragmento de um discurso proferido em dezembro nos portões do palácio presidencial de Miraflores, diante de manifestantes chavistas.

"A casa do povo jamais cairá nas mãos de um fantoche", disse Maduro, referindo-se ao líder da oposição Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória na eleição presidencial de 28 de julho.

O governante de esquerda foi proclamado reeleito pela autoridade eleitoral com 52% dos votos, sem que uma contagem detalhada tenha sido publicada até o momento, conforme exigido por lei.

Já a oposição reivindica a vitória de González Urrutia e publicou em um site cópias das atas eleitorais que, segundo ela, comprovam sua vitória.

A líder opositora María Corina Machado, também na clandestinidade, convocou manifestações em mensagens nas redes sociais, sem dar detalhes.

Os protestos pós-eleitorais deixaram 28 mortos e mais de 2.400 presos, embora cerca de 1.400 tenham sido libertados. Três morreram na prisão em meio a alegações de abuso e falta de assistência médica.

González Urrutia, que se exilou na Espanha em setembro, prometeu retornar à Venezuela para a posse em 10 de janeiro. Ele está em um giro internacional por Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Panamá e República Dominicana.

erc/mas/yr

© Agence France-Presse