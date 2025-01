Nevasca e chuvas atingem Europa e Estados Unidos; voos são cancelados

Nevascas com "gelo destruidor" e "chuvas congelantes" são aguardadas nos Estados Unidos até o fim desta segunda-feira (6), alerta o Centro de Previsões Climáticas dos EUA. Na Europa, a neve cancelou voos no Reino Unido e na Alemanha.

O que aconteceu

Projeções apontam para temporais nos Estados Unidos. As nevascas são previstas para o centro-oeste do país, com foco nos estados de Mississippi e Ohio.

Nevasca pode ser a maior em uma década nos EUA. Segundo o Centro de Previsões Climáticas, a queda de neve pode ultrapassar as 15 polegadas (38,1 centímetros), o que tornará viajar extremamente perigoso, com estradas intransitáveis em áreas do Kansas e do Missouri.

Previsões indicam para rajadas com velocidade acima de 60 km/h. Classificado como "furacão de inverno", a tempestade afetará a área do Kansas ao Vale do Ohio entre as Planícies do Sul e a Costa do Atlântico.

Europa

Países registram nevascas neste domingo (5). Segundo o Met Office, Serviço de Meteorologia do Reino Unido, várias regiões da Inglaterra, País de Gales, Irlanda e Escócia estão em estado de alerta. Na Alemanha, há registros de neve e gelo negro.

Neve Reino Unido 2025 Imagem: Darren Staples/AFP

Voos são cancelados na Alemanha e no Reino Unido. Os aeroportos de Manchester, o terceiro maior do Reino Unido, de Liverpool e de Newcastle foram fechados devido aos temporais. Os funcionários tentam limpar as pistas para liberar voos e decolagens, segundo a Autoridade de Aviação Civil.

Nevascas atingem toda a Europa Imagem: Jeffrey Groeneveg/ANP/AFP

Na Alemanha, Munique, Frankfurt e Stuttgart têm voos afetados. As tempestades afetaram o funcionamento dos três principais aeroportos do país, com interrupções e cancelamentos. Segundo a agência de notícias DPA, 120 dos pousos e decolagens foram canceladas nesta manhã somente no Aeroporto de Frankfurt.

Ferrovias também apresentam problemas devido à nevasca. Em publicação no X, antigo Twitter, a operadora ferroviária Deutsche Bahn alertou que as condições climáticas têm alterado as operações. "O clima de inverno na região de Frankfurt tem causando interrupções nos serviços de longa distância. Isso está levando a longos atrasos e cancelamentos parciais ou completos dos trens", escreveu.

Nevasca Europa Imagem: Darren Staples/AFP

Nevasca atinge estádios da Premier League. As arquibancadas do estádio Anfield, que recebe o clássico entre Liverpool e Manchester United, foram tomadas por neve antes do início da partida.