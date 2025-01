Homem é atropelado e arrastado no asfalto por PMs após perseguição em SP

Policiais militares foram flagrados em vídeo arrastando um homem e tentando atropelá-lo com uma motocicleta, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Um motociclista foi atropelado e arrastado no asfalto por policiais militares no Jardim Nova Vitória, na última quinta-feira (2), após uma perseguição. O homem, sem capacete, teria desobedecido à ordem de parada da Polícia Militar. Durante a fuga, ele colidiu com um poste na Rua Anecy Rocha, caindo ao chão.

Imagens capturadas em vídeo por moradores mostram três agentes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) no local. Um dos policiais é visto empurrando sua motocicleta para cima do homem e atropelando o suspeito com a roda dianteira.

Outro agente se aproxima e o puxa pelo braço, continuando a arrastá-lo sobre o asfalto. No vídeo, é possível ouvir populares gritando com indignação.

Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o caso está sendo apurado. "As imagens são analisadas pela Polícia Militar, que apura todas as circunstâncias dos fatos e tomará as medidas cabíveis em relação à conduta dos policiais envolvidos na ocorrência. Na ocasião, o homem, que trafegava sem capacete, desobedeceu à ordem de parada e fugiu dos policiais, caindo da motocicleta".

O estado de saúde do motoqueiro não foi informado.