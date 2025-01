Fuad Noman apresenta melhora e passará por teste para retirar ventilação mecânica

O prefeito licenciado de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas apresentou melhora neste domingo, 5, e os médicos avaliarão se ele poderá deixar de fazer uso de ventilação mecânica, máquina que ajuda os pacientes a respirarem. Noman foi internado na sexta-feira, 3, com insuficiência respiratória aguda e depois foi diagnosticado com pneumonia.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital Mater Dei, o prefeito "evoluiu durante as últimas 24 horas com normalização dos parâmetros hemodinâmicos e melhora dos parâmetros respiratórios" e agora "está em processo de avaliação e teste de extubação da ventilação mecânica.

Fuad Noman, que foi empossado de forma remota para o segundo mandato, se licenciou do cargo por 15 dias a partir do último sábado, 4, para cuidar de sua saúde. O prefeito em exercício da capital mineira é o vice, Álvaro Damião (União Brasil), que fez carreira como repórter esportivo da rádio Itatiaia e foi vereador por dois mandatos.

Noman anunciou em julho do ano passado que tinha um câncer conhecido como linfoma não Hodgkin. Em outubro, entre o primeiro e segundo turno da eleição, declarou estar curado da doença. As internações, no entanto, se tornaram frequentes.

Em dezembro ele ficou na Unidade de Terapia Intensiva para tratar diarreia e sangramento intestinal. Antes, no mesmo mês, já havia sido internado com sinusite e bronquite. Ele também foi hospitalizado em novembro com dores nas pernas causadas pelo tratamento do câncer.