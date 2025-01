Quer abrir uma franquia em 2025? Veja setores em alta para investir

Ano novo, novos projetos! Se você está pensando em abrir seu próprio negócio em 2025, o setor de franquias traz oportunidades em diferentes segmentos.

Segmento registrou aumento de receita. No terceiro trimestre, o setor teve crescimento de 12,1% em sua receita, comparado a igual período do ano passado, segundo informou a ABF (Associação Brasileira de Franchising), atingindo R$ 62,676 bilhões de faturamento no período. Em 12 meses, a variação foi de 14,4%, passando de R$ 231,584 bilhões para R$ 264,874 bilhões.

A pedido do UOL, especialistas apontam tendências e setores que prometem crescimento expressivo no ano que vem. Confira as principais áreas para considerar, apontadas por Rodrigo Abreu, diretor de marketing e comunicação da ABF, e Marcelo Cherto, CEO do Grupo Cherto.

1) Entretenimento e lazer

Setor está entre os que mais expandiram. Com crescimento superior a 15% este ano, o setor de entretenimento e lazer continua a prosperar, impulsionado pela retomada do turismo e das atividades recreativas no pós-pandemia.

Franquias que oferecem experiências únicas e ambientes acolhedores têm atraído cada vez mais consumidores. Pense em negócios que valorizem o tempo das pessoas em um local, promovendo momentos inesquecíveis.

Rodrigo Abreu, diretor da ABF

2) Alimentação

Food service em alta. O setor de alimentação teve um crescimento de 14% em 2024 e segue firme como opção de investimento no próximo ano. O retorno ao trabalho presencial e a popularização do delivery, que foi impulsionado durante a pandemia, são fatores que fortalecem o setor de food service, segundo Abreu, da ABF.

A alimentação fora de casa, tanto em restaurantes quanto em lanchonete, vai continuar em alta em 2025. Destaque para sorveteria e gelaterias de alto padrão.

Marcelo Cherto, CEO do Grupo Cherto

Algumas tendências a observar:

Autosserviço: Tem dado mais agilidade ao atendimento e vem favorecendo a personalização do pedido. "O cliente chega no token e pode escolher como quer montar o seu lanche, por exemplo. Isso permite uma variação mais ampla no cardápio", diz o executivo da ABF.

Saudabilidade: Cada vez mais, as redes estão investindo na oferta de produtos saudáveis, veganos e vegetarianos nos cardápios. "Estamos observando a consolidação de uma tendência que começou há alguns anos", diz Abreu.

Regionalidade e sazonalidade: A tecnologia e a logística estão permitindo cardápios adaptados às preferências locais, valorizando ingredientes regionais. "As redes estão conseguindo manter o padrão de atendimento e excelência nos seus produtos, mas com cardápios que atendem a regionalização e a sazonalidade, o que fortalece ainda mais a operação para atender aos clientes em distintos estados", afirma o diretor da associação.

3) Limpeza e conservação

Lava roupa todo dia... O setor cresceu 13% em 2024 e vem sendo impulsionado, principalmente, pela expansão dos serviços de lavanderia, seja tradicional, self-service ou industrial. "O aumento de apartamentos compactos e a busca por praticidade estão impulsionando o ramo de lavanderias. Também vem contribuindo para este crescimento da demanda de hotelaria e turismo", diz Abreu.

4) Saúde, beleza e bem-estar

Serviços odontológicos e de beleza. O cuidado pessoal continua em alta, com clínicas estéticas mais sofisticadas e acessíveis, além de serviços express (unhas, sobrancelhas e escovas). Segundo o diretor da ABF, o mercado masculino também vem crescendo, com mais opções de cuidados voltados para homens.

Na área de saúde, destaque para os serviços odontológicos, desde os mais populares aos mais sofisticados.

5) Hotelaria e turismo

Desvalorização do real beneficia turismo local. Impulsionado pelo pós-pandemia, o setor de hotelaria e turismo vem ampliando a sua atuação. "Com a alta do dólar, novos destinos estão surgindo no país para atender à demanda de pessoas interessadas em viajar. O interior de São Paulo é um exemplo. Até pouco tempo atrás, não se falava em explorar novos lugares no interior. Hoje já é uma realidade", declara Abreu.

6) Educação e tecnologia

Cursos com foco em tecnologia. A busca por soluções digitais está aquecendo o mercado educacional. Cursos para crianças e adultos focados em digitalização, uso de IA e tecnologias inovadoras estão em alta. Além disso, escolas tradicionais estão incorporando tecnologia para oferecer ensino mais moderno e eficiente.

IA é realidade no mercado de franquias

Inteligência artificial tem impacto em quase todos os segmentos. Segundo Cherto, a IA está transformando o setor de franquias.

Tendências tecnológicas no franchising. A IA tem sido mais eficiente basicamente em três frentes: Controle de estoques e etiquetagem eficiente de produtos; experiências hiper personalizadas para os clientes; e monitoramento de movimentações na loja, o que garante mais segurança e eficiência no controle de roubos, por exemplo.

Toda cozinha precisa etiquetar os produtos que são utilizados com a data que foi aberto e o prazo de validade. Esse serviço, até um tempo atrás, era feito por funcionários. Hoje há um sistema que processa essas informações e informa as datas para otimizar o tempo e o gerenciamento dos estabelecimentos.

Marcelo Cherto, CEO do Grupo Cherto

Exploração por PMEs. Para o executivo, apesar de a IA ser uma realidade no dia a dia de muitas empresas, ela ganhou força nos pequenos negócios nos últimos anos e "vem aumentando de forma exponencial".