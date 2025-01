Fed: Daly e Kugler dizem que luta contra inflação ainda não foi vencida nos EUA

A diretora do Federal Reserve (Fed) Adriana Kugler e a presidente do banco central dos Estados Unidos em São Francisco, Mary Daly, avaliam que a luta contra a inflação no país continua, uma vez que o indicador permanece acima da meta de 2%. Kugler disse ver resiliência do mercado de trabalho americano, apesar de um arrefecimento, e uma economia crescendo em ritmo saudável, mas reforça que o trabalho em relação à inflação não terminou.

"Estamos plenamente conscientes de que ainda não chegamos lá", afirmou Kugler, durante painel em um evento da American Economic Association (AEA) ontem. "Ninguém está abrindo champanhe em lugar nenhum. Estamos totalmente comprometidos e trabalhando duro para garantir que chegaremos lá."

Na mesma linha, Daly afirmou ver a inflação "desconfortavelmente" acima da meta de 2%, e destacou que deve haver um maior trade off entre inflação e mercado de trabalho. "Eu não gostaria de ver mais desaceleração no mercado de trabalho", disse Daly, acrescentando que é preciso ser "resoluto" no retorno da inflação para a meta de 2% de modo que também haja pleno emprego.