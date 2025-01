Estrelas de Hollywood prontas para brilhar no Globo de Ouro

A nata de Hollywood estará resplandecente neste domingo (5) no tapete vermelho do Globo de Ouro, a cerimônia de abertura da temporada de premiações da indústria cinematográfica, que este ano será encabeçada pelo musical "Emilia Pérez".

O filme, gravado quase inteiramente em espanhol e dirigido pelo francês Jacques Audiard, conta com dez indicações, um recorde para uma produção musical ou de comédia nesta cerimônia de premiação.

"Emilia Pérez", sobre um narcotraficante mexicano que realiza a transição de gênero e começa uma nova vida, tem a oportunidade neste domingo de dar início em grande estilo a uma temporada que aspira ser coroada com o Oscar, o maior prêmio de Hollywood.

Além de Melhor Filme, concorre às categorias de Melhor Direção e as de atuação, tendo como protagonista a transgênero espanhola Karla Sofía Gascón, e as atrizes coadjuvantes Zoe Saldaña e Selena Gomez.

- "Emilia, a favorita" -

"A favorita, de longe, é 'Emilia Pérez'", disse Pete Hammond, colunista da publicação especializada Deadline, à AFP. "Acho que tem aquele toque internacional e acabou de varrer as premiações europeias", afirmou.

A aposta da Netflix para esta temporada começou sua jornada em busca da glória de Hollywood em março, no festival de Cannes, onde ganhou o prêmio do júri.

Disputará a categoria musical/comédia com o filme de sucesso "Wicked", o emocional "Anora", o triângulo amoroso do tênis "Rivais", a busca por raízes em "A Verdadeira Dor" e o terror corporal de "A Substância", com Demi Moore.

"Wicked", uma adaptação do musical de sucesso da Broadway, vem com quatro indicações, incluindo as de suas protagonistas, a sensação do pop Ariana Grande e a vencedora do Tony, Cynthia Erivo.

Porém, Hammond acredita que embora Erivo possa triunfar, a produção chega em "desvantagem" ao Globo por falta de indicações em categorias-chave.

Para o colunista, "A Substância" pode ser a surpresa da temporada, já que sua mensagem sobre o desafio do envelhecimento em Hollywood pode conquistar os votantes.

"Emilia Pérez" também concorrerá ao Melhor Filme em Língua Estrangeira, que inclui o brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, sobre o desaparecimento do parlamentar Rubens Paiva durante a Ditadura Militar no país.

Sua protagonista, Fernanda Torres, concorre ao Globo de Melhor Atriz.

- "O Brutalista" e "Conclave" -

Esta será a segunda edição da nova versão do Globo de Ouro, após as denúncias do Los Angeles Times em 2021, que acusou a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, responsável pela votação, de práticas antiéticas.

Com a nova gestão, os organizadores esperam continuar com o aumento do público registrado em 2024 e consolidar o status da cerimônia como termômetro do Oscar, já que ocorre três dias antes do encerramento da votação para definir as indicações da cobiçada gala.

"Poderia realmente influenciar em um ano disputado, onde tudo pode acontecer", disse Hammond.

Um reflexo das mudanças é a inclusão de filmes como "O Brutalista", o segundo filme mais indicado, estrelado pelo ganhador do Oscar Adrien Brody como um arquiteto judeu húngaro que emigra para os Estados Unidos depois de sobreviver ao Holocausto, disse o crítico.

A premiação é "definitivamente mais internacional", disse ele.

O filme concorrerá à estatueta de melhor drama com "Conclave", com seis indicações, que retrata uma disputa entre facções internas sobre o futuro da Igreja após a morte do papa.

Outros filmes que estão na disputa são o filme biográfico de Bob Dylan "Um Completo Desconhecido", o épico de ficção científica "Duna: Parte Dois", a crítica social de "Nickel Boys" e "Setembro 5", sobre a cobertura da crise dos reféns nas Olimpíadas de 1972.

Na televisão, "O Urso" recebeu cinco indicações, incluindo a da atriz porto-riquenha Liza Colón-Zayas.

"Xógum" e "Only Murders in the Building" estão empatados com quatro.

"Disclaimer", escrito e dirigido pelo diretor mexicano Alfonso Cuarón, concorre em três categorias.

Outros latinos indicados este ano incluem o mexicano Diego Luna como Melhor Ator Coadjuvante por "A Máquina" e a colombiana Sofia Vergara pela minissérie "Griselda".

A comediante Nikki Glaser será a anfitriã da 82ª premiação anual no Beverly Hilton Hotel.

