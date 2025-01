Chuvas em MG: sobe para 41 número de cidades em emergência ou calamidade

Subiu para 41 o número de cidades de Minas Gerais que estão em situação de emergência ou calamidade pública por causa das chuvas. Alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta perigo potencial para 600 municípios mineiros.

O que aconteceu

Mais três cidades decretaram situação de emergência, nas últimas 24 horas. De acordo com boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, entraram para a lista as cidades de Caldas e Nepomuceno —onde uma morte foi registrada; e Maripá de Minas, na Zona da Mata, onde também houve um óbito por causa do temporal.

40 municípios estão em situação de emergência desde setembro do ano passado. Em Conceição do Pará, no Centro-Oeste do estado, a situação de calamidade pública foi decretada em 10 de dezembro, com validade até junho deste ano.

Onze pessoas já morreram em decorrência do atual período chuvoso. Segundo a Defesa Civil, não houve o registro de novas vítimas. O número de desabrigados —com necessidade de abrigo público— é de 173. Mais duas pessoas foram desalojadas, com as chuvas registradas nas últimas 24 horas, elevando o total para 1.225.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para grande parte de Minas Gerais. Apenas o Sul está fora de uma área de instabilidade que se formou no estado com reforço da umidade vinda da Amazônia. Ao todo, 600 municípios foram notificados sobre novos temporais, que podem acumular volume de 50 mm de chuvas por dia.