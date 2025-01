Chefe de segurança presidencial da Coreia do Sul resiste a pedido de prisão de Yoon conforme prazo se aproxima

Por Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - O chefe de segurança do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol disse no domingo que não poderia cooperar com os esforços para prender o líder destituído, em comentários que podem levar a crise política a outro confronto de alto risco.

Com um mandado de prisão de Yoon por insurreição previsto para expirar à meia-noite (12h, horário de Brasília) de segunda-feira, o funcionário, Park Chong-jun, citou o debate jurídico em torno do mandado como o motivo da falta de cooperação.

"Por favor, abstenha-se de comentários ofensivos de que o serviço de segurança presidencial foi reduzido a um exército particular", disse ele em um comunicado, acrescentando que o serviço forneceu segurança a todos os presidentes por 60 anos, independentemente da afiliação política.

Os comentários foram feitos depois que um tribunal de Seul rejeitou uma objeção dos advogados de Yoon afirmando que o mandado de prisão era ilegal e inválido, informou a agência de notícias Yonhap. As ligações telefônicas para o tribunal para pedir comentários não foram respondidas.

"Julgar a legitimidade de qualquer interpretação e execução legal é difícil", disse Seok Dong-hyeon, um advogado que assessora Yoon, no Facebook.

"Se houver um erro na legalidade da aplicação da lei contra o presidente em exercício, isso será um grande problema."

Yoon tornou-se o primeiro presidente sul-coreano em exercício a ser preso por sua tentativa fracassada de declarar lei marcial em 3 de dezembro, o que desencadeou o caos político na quarta maior economia da Ásia e um importante aliado dos EUA.

O presidente conservador foi destituído pelo Parlamento e está suspenso de suas funções oficiais enquanto o Tribunal Constitucional decide se o reintegra ou o destitui.